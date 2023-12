Miles de neozelandeses protestan contra las políticas "anti-maoríes" del nuevo gobierno

Sídney (Australia), 5 dic (EFE).- Miles de ciudadanos de Nueva Zelanda protestaron esta martes en diversos puntos del país contra las políticas "anti-maoríes" del nuevo gobierno de la coalición liderada por el primer ministro, el conservador Christopher Luxon.

Las protestas, lideradas por el opositor Partido Maorí, se realizaron antes de la ceremonia para que los legisladores juren a sus cargos en el Parlamento de Wellington en un intento de alzar la voz contra diversas políticas que afectarán a los indígenas neozelandeses.

"Hoy tenemos que prestar juramento al Rey Carlos y me resulta muy difícil hacerlo. Quiero prestar juramento a nuestro pueblo, quiero prestar juramento a nuestra mokopuna (descendencia), y quiero prestar juramento a nuestro futuro", dijo el legislador Rawiri Waititi, uno de los líderes del Partido Maorí, a la cadena pública neozelandesa TVNZ.

Las protestas fueron motivadas por las pretensiones del partido de la derecha liberal ACT -que gobierna junto al Partido Nacional de Luxon y el nacionalista NZ First- de redefinir los principios del Tratado de Waitangi, suscrito en 1840 entre los colonos británicos y los maoríes.

Además, el nuevo gobierno quiere modificar las medidas adoptadas en torno a la cogobernanza con los maoríes, suprimir la Autoridad Sanitaria Maorí, creado durante el gobierno de la laborista Jacinda Ardern, derogar las leyes antitabaco, entre otras.

"No nos borrarán, no nos silenciarán, no nos asimilarán, no nos subyugarán", afirmó Waititi en declaraciones al portal de noticias Newshub, sobre su pueblo, que representa poco más del 17 por ciento de los cinco millones de habitantes que tiene Nueva Zelanda.

Por su parte, el nuevo primer ministro neozelandés calificó las protestas como "injustas" porque, según argumentó, su gobierno de coalición, que ganó los comicios generales en octubre pasado dando un giro de timón a las políticas implementadas durante seis años por Ardern, lleva poco más de una semana en el poder.

"Vamos a poner las cosas en marcha, para maoríes y no maoríes", aseguró Luxon en declaraciones recogidas por Radio New Zealand.

Las protestas se realizaron de forma "pacífica", aunque se registraron algunos incidentes como la detención de dos personas a raíz de la perturbación del tránsito en las carreteras en la ciudad de Auckland, de acuerdo a un comunicado de la Policía de Nueva Zelanda.

La manifestación más grande tuvo lugar en la capital Wellington, en donde alrededor de 500 a 800 personas marcharon hacia la sede del Parlamento. EFE

