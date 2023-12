Mau y Ricky declararán su amor a Venezuela en su próximo disco ‘Hotel Caracas’

Ciudad de México, 4 dic (EFE).- El dúo venezolano Mau y Ricky, afincado en Miami, aseguró este lunes en conferencia de prensa en la Ciudad de México que su próximo disco, 'Hotel Caracas', es un reencuentro con su país natal después de una crisis de identidad.

“Hemos estado pasando en los últimos años una crisis de identidad, porque nos fuimos de nuestro país cuando éramos muy chiquitos por cosas de la vida y poco a poco nos fuimos dando cuenta lo mucho que necesitábamos nosotros de nuestro país”, relató Mau.

Agregó que aunque ellos siempre se han sentido "muy venezolanos", les faltaba “algo”, además de que familiares y amigos les dijeron que "por habernos ido ya no eran tan venezolanos", algo que les causó “rechazo, dolor y enojo”.

Fue después de la pandemia que se intensificó la necesidad de volver y confirmar su identidad, por lo que iniciaron una búsqueda musical y, cuando se dieron cuenta de que iba a ser “el mejor disco” de su carrera hasta el momento, los hermanos supieron que tenían que homenajear a su país.

Fue por eso que se fueron a Venezuela a grabar los videos de las 16 canciones que contendrá el álbum, además de aprovechar para grabar un documental del reencuentro con su tierra.

Sobre este reencuentro, Ricky dijo que era una “necesidad personal” derivada de una crisis de pertenencia.

“Yo quería llegar a ver a la gente que es del mismo lugar que yo a la cara, que me pidieran fotos conmigo, no en Madrid, no la Ciudad de México, no en Nueva York” compartió, y continuó diciendo que fueron de los mejores meses de su vida y más sanadores.

“En este momento estoy preparado para decirte que volví enamorado”, estableció.

Allí pudieron atestiguar la calidez de sus compatriotas venezolanos quienes, a pesar de la compleja situación política y social que vive el país, “son gente alegre”.

“La gente es amorosa, talentosa. Es impresionante lo que viene de mi país, es importante que hablemos de otras cosas. A pesar de pasar por momentos difíciles son alegres y eso me impactó mucho”, sentenció Mau.

Sobre su próximo álbum, del que adelantaron el sencillo “Vas a destrozarme”, explicaron que nació poco después de que Mau fuese padre, cuando Ricky sintió la necesidad de crear y se fue a Los Ángeles a componer.

Pronto llegó Mau y se pusieron manos a la obra para crear lo que es, aseguraron, el mejor trabajo de sus vidas.

Por último, informaron que estarán realizando una gira que empezará en Europa en la segunda mitad de 2024.