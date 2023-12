Marlaska apenas ve "pequeñas diferencias" para cerrar el Pacto Migratorio y confía en un acuerdo esta semana

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado este martes optimista respecto a las posibilidades de que la Unión Europea logre cerrar un acuerdo político para cerrar el Pacto Migratorio y de Asilo antes de que acabe el año, un reto para el que este jueves se celebrará una ronda decisiva en las negociaciones con apenas "pequeñas diferencias" entre Parlamento Europeo y el Consejo. "Son pequeñas las diferencias y somos todos conscientes de que el tiempo se agota, hemos trabajado muy duro y no hay otra posibilidad que la de llegar a un acuerdo", ha expresado a la prensa a su llegada a la reunión de ministros de Interior de la UE, en la que ejerce de presidencia de turno del Consejo. Entre las claves de la reforma migratoria aún pendientes, ha dicho el ministro, figuran cuestiones como la definición de país seguro o los procedimientos en frontera para los menores no acompañados; asuntos que Marlaska ha definido como "muy de matiz, técnicos" que son importantes pero que confía en poder resolver con la "flexibilidad" de los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo. "Porque el desafío migratorio se va a mantener en el tiempo y nos tenemos que dotar de un marco normativo que nos haga más fuertes y mostrar la unidad de la UE", ha defendido el ministro español, quien ha destacado que la reforma migratoria está sobre la mesa de negociación desde hace varios años y quedan "muy pocas diferencias" que podrán solventarse con la "flexibilidad" que están mostrando las partes. "Sabemos todo lo que está en juego, por eso creo que será posible alcanzar un acuerdo político", ha insistido el ministro, para quien si no hay un acuerdo "ahora" será "difícil que en un futuro próximo" se pudiera lograr tal acuerdo. De este modo, ha reafirmado el objetivo de cerrar un acuerdo político sobre todos los expedientes que forman el Pacto este mes, de modo que sólo quede pendiente para la siguiente presidencia rotatoria el trabajo "técnico" que incluye la revisión jurídica y lingüística.