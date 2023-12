Malú se sincera sobre los motivos de su ruptura con Albert Rivera

Malú reaparece y lo hace por todo lo alto. Será este viernes 8 de diciembre cuando salga a la venta su nuevo disco, 'A todo sí', con el que celebra sus 25 años en el mundo de la música de una manera muy especial, con colaboraciones que darán mucho que hablar con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Ana Mena, Pablo López, Manu Carrasco, Luis Fonsi o Vanesa Martín. Pero antes, este miércoles veremos a la cantante abriéndose en canal con Risto Mejide en 'Viajando con Chester', donde por primera vez habla de los motivos de su ruptura con Albert Rivera. Fue el pasado junio cuando, tras semanas de insistentes rumores, se confirmaba su separación después de 4 años de amor y una hija de 3, Lucía, en común. Con la discreción por bandera, las únicas declaraciones que ha hecho Malú hasta el momento sobre su vida privada fueron a la revista 'Elle': "No soy ni seré la primera ni la última persona que se separa. En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible" confesaba poco después de hacer pública su ruptura con el exlíder de 'Ciudadanos'. Y ahora será en el programa de Risto Mejide donde la cantante de 'Diles' abrirá su corazón. En el avance emitido por 'Cuatro', el presentador le pregunta si la llegada de un hijo multiplica lo que hay en una pareja; y Malú, sin pensárselo, asegura que sí, pero reconociendo que lo multiplica "tanto para lo bueno como para lo malo". "También creo que separa mucho si las dos personas no están en el mismo sitio. Crea un mundo" afirma, dejando entrever que el nacimiento de Lucía pudo ser uno de los motivos de su separación. "YO NO LO SABÍA, PERO REALMENTE EN 25 AÑOS NO HE DISFRUTADO POR ESA EXIGENCIA ASQUEROSA Y ESE CONTROL ABSOLUTO" Tendremos que esperar hasta este miércoles para ver el programa al completo, pero Malú ha concedido una entrevista a Europa Press con motivo del lanzamiento de su nuevo disco y, a corazón abierto, ha revelado que en estos 25 años triunfando en el mundo de la música "no ha disfrutado". "Yo realmente en 25 años no he disfrutado, pero no lo sabía. Creía que disfrutaba de lo que hacía, pero ahora me doy cuenta de que no era así por esa exigencia asquerosa y ese control absoluto" admite más sincera que nunca. Fue con la rotura de ligamentos que sufrió en 2019 cuando se dio cuenta de que "el estrés" impedía que fuese feliz en su carrera: "Estaba como en un círculo vicioso de perfeccionismo y no era consciente de que tenía que parar, de que estaba cansada" apunta, revelando que ha sido ahora, con su disco 'A todo sí' cuando realmente arranca "esta nueva etapa de mi vida". Un trabajo en el que como nos cuenta "celebra la música" de la mano de compañeros y amigos como Ana Mena, Melendi, Manuel Carrasco, Niña Pastori o Pablo Alborán, además de Alejandro Sanz. "Cantar 'aprendiz' con él era importante porque cerraba un círculo. Ha sido algo más espiritual y me apetecía muchísimo compartirla con él" ha explicado, haciendo referencia a que con dicha canción, compuesta por el artista, con la que Malú irrumpió en la escena musical de nuestro país hace 25 años. Un disco en el que no canta Rosalía, aunque la madrileña confiesa que le encantaría colaborar con ella en un futuro. "Pertenece a una generación de mujeres que llegan pisando fuerte. Llegan dejando claro quiénes somos, lo que valemos, independientemente de que guste más o menos. es indudable que están marcando una generación de potencia femenina que me parece fascinante y todas ellas me inspiran de una forma increíble" ha apuntado. Comparada con Shakira por los "dardos" que su canción 'Ausente' -tema de desamor compuesto por Pablo Alborán para ella- dedica a Albert Rivera y a su ruptura, Malú deja claro que lleva hablando de su vida con su música "desde hace muchísimos años". "Cada uno de mis discos ha llevado historias de mucho dolor, historias de alegría, historias de pasión, historias de desgarro absoluto, historias de déjame en paz que voy a quemar absolutamente todo lo que tengo tuyo. llevo haciendo eso 25 años", ha asegurado. "He sabido encontrar el equilibrio, sé levantar la cabeza y tirar adelante" añade, reflexionando con que aunque la gente "escuche más determinadas letras" buscando un significado oculto, "si hacemos un recorrido para atrás te darás cuenta que probablemente tu historia o la de tu vecino está reflejada en alguno de mis discos". "Si no contamos nuestra vida, si no contamos la experiencia, ¿qué contamos?" se pregunta. Y, como destaca, hablar de salud mental, de diversidad y de realidad es "fundamental" para artistas como ella. "Siempre nos hemos movido dentro de unos cánones y ahora estamos viendo mujeres seguras de sí mismas, con todos los tipos de cuerpos. Creo que es fundamental que veamos también todos los tipos de parto que hay, no solamente el maravilloso, también el parto horrible en el que te pones la más fea del planeta. Y también está bien cuando no te sientes bien, decirle a tu vecino: tranquilo, yo también estoy mal. Es sanador", reconoce. Una entrevista en la que también ha aplaudido la "evolución" de la industria musical contra el machismo aunque, como afirma, "queda muchísimo por hacer". "Yo he vivido machismo desde el momento uno. Pero además a lo bestia" confiesa, asegurando que antes "no se le daba credibilidad a las mujeres en la música" y ella lo ha sufrido en sus propias carnes: "Éramos muy poquitas esas elegidas que podíamos salir y a base de mucho esfuerzo continuar. Eras la hija, la sobrina, la amiga, la vecina,... o (te decían que) estabas ahí porque has hecho o has dejado de hacer, nunca porque eras la hostia", ha relatado, denunciando que todavía "tenemos un arraigo machista fuerte que nos va a costar muchísimo tiempo salir de ahí. La generación que está entrando viene un poquito más empoderada". Por delante, un 2024 prometedor en el que, como ha anunciado sin revelar fechas ni lugares, hará una gira muy especial "con 20 conciertos únicos de formato reducido para poder cantar y sentir. No el formato estrés sino el formato disfrutón" adelanta. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!