Los fuegos borran la mejora en la calidad del aire en el oeste de EEUU

Entre 2000 a 2020, el aire ha empeorado en el oeste de los EE.UU., principalmente debido a incendios forestales más severos, borrando el éxito de medidas como la reducción de emisiones de los automóviles. Un nuevo estudio, publicado en The Lancet Planetary Health, ha tabulado el costo de dos décadas de incendios forestales en la calidad del aire y la salud humana en los EE.UU. continentales. Los incendios forestales causaron un aumento de 670 muertes prematuras por año en la región durante ese período. "Se supone que nuestro aire es cada vez más limpio debido principalmente a las regulaciones de la EPA (Environment Protection Regulations) sobre emisiones, pero los incendios han limitado o borrado estas mejoras en la calidad del aire", dice Jun Wang, subdirector del Instituto de Tecnología de Iowa de la Universidad de Iowa y autor principal correspondiente del estudio. "En otras palabras, todos los esfuerzos de los últimos 20 años por parte de la EPA para hacer que nuestro aire sea más limpio básicamente se han perdido en áreas propensas a incendios y regiones a favor del viento. Estamos perdiendo terreno". Los investigadores calcularon la concentración de carbono negro, un contaminante del aire en partículas finas que se ha relacionado con enfermedades respiratorias y cardíacas, en una cuadrícula kilómetro por kilómetro para los EE.UU. continentales. En el oeste de EE.UU., los investigadores informan que las concentraciones de carbono negro han aumentado un 55% anual, principalmente debido a los incendios forestales. No es sorprendente que las tasas de mortalidad prematura más altas se registraran en el oeste de EE. UU., la región donde se originaron los incendios forestales o que fue más afectada por el humo de los incendios forestales en Canadá. Los autores dicen que el aumento de 670 muertes prematuras por año es una estimación conservadora, ya que los efectos del carbono negro en la salud humana no se comprenden completamente. "Los incendios forestales se han vuelto cada vez más intensos y frecuentes en el oeste de EE.UU., lo que ha resultado en un aumento significativo de las emisiones relacionadas con el humo en áreas pobladas", escriben Wang y su equipo. "Esto probablemente ha contribuido a una disminución de la calidad del aire y un aumento de la mortalidad atribuible". Los incendios también han afectado al Medio Oeste. El humo transportado en la atmósfera afecta a la calidad del aire, aunque los efectos directos sobre la salud parecen, por ahora, mínimos. Pero, dice Wang, "estamos en el límite. Si los incendios aumentan o se vuelven más frecuentes, la calidad del aire empeorará". El este de EE.UU. no tuvo disminuciones importantes en la calidad del aire durante el período 2000-20. Los investigadores obtuvieron estimaciones de concentraciones de carbono negro y muertes prematuras a partir de datos satelitales y 500 estaciones terrestres que monitorean la calidad del aire. Los datos de las estaciones de superficie pueden ser extensos, pero no brindan una cobertura espacial completa y pueden faltar en las zonas rurales. Entonces, los investigadores emplearon el "aprendizaje profundo", que permite a los sistemas informáticos agrupar datos y producir predicciones precisas, para calcular las concentraciones de carbono negro. Calcularon las muertes prematuras mediante una fórmula que incorporaba la esperanza de vida promedio, la exposición al carbono negro y la densidad de población. "Esta es la primera vez que observamos las concentraciones de carbono negro en todas partes y con una resolución de un kilómetro", dice Wang. Jing Wei, el autor principal del estudio, dirigió la recopilación de datos satelitales de partículas finas y el análisis de estos contaminantes en la salud pública cuando era investigador postdoctoral en el grupo de investigación de Wang en Iowa. "El creciente número e intensidad de los incendios forestales en los EE.UU. contrarresta o incluso eclipsa la reducción de las emisiones antropogénicas, exacerbando la contaminación del aire y aumentando los riesgos tanto de morbilidad como de mortalidad", dice Wei, ahora científico investigador asistente en la Universidad de Maryland.