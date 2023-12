Las tropas israelíes llegan a la zona centro de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza

Efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han llegado este martes a la zona centro de la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza y considerada por las autoridades israelíes como un bastión del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), fruto de nuevos avances en la ofensiva terrestre que se extienden a áreas donde hay ya cientos de miles de personas desplazadas por el conflicto. El jefe del ando Sur de las FDI, Yaron Finkelman, ha afirmado que las tropas israelíes están ya inmersas en los combates "más intensos" desde el inicio de la ofensiva terrestre hace más de un mes. En los últimos días, tras la ruptura de la tregua el pasado viernes, los combates se han dirigido hacia la parte sur del enclave palestino. "Estamos en el corazón de Yabalia, en el corazón de Shejaiya y, desde esta tarde, en el corazón de Jan Yunis", ha asegurado en un comunicado Finkelman, que ha confirmado ataques tanto desde tierra como desde el aire. "Tenemos previsto seguir atacando para consolidar los logros", ha advertido, según el diario 'Times of Israel'. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha advertido de que la reanudación de los ataques ha obligado prácticamente a paralizar el reparto de ayuda, con la única salvedad de la zona de Rafá, limítrofe con Egipto, y de manera limitada. Así, en su informe de este martes ya advertía de que en Jan Yunis no era ya posible distribuir ayuda. Antes del conflicto, en Jan Yunis vivían unas 117.000 personas, a los que se sumarían unos 50.000 desplazados por la reciente espiral de violencia. Ahora, parte de ellos han comenzado a moverse más al sur, hacia Rafá, si bien Naciones Unidas ha insistido en que no hay ningún área que pueda considerarse cien por cien segura en toda la Franja de Gaza.