Lacalle Pou viaja a la cumbre del Mercosur con la mirada puesta en un TLC con China

Montevideo, 5 dic (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, partió este martes a la ciudad brasileña de Río de Janeiro para participar en una cumbre del Mercosur en la que buscará impulsar un posible Tratado de Libre Comercio con China.

El mandatario viajó temprano desde el Áeropuerto Internacional de Carrasco en un vuelo que abordó junto al canciller uruguayo, Omar Paganini, quien asumió dicho cargo en noviembre tras la salida de Francisco Bustillo.

El pasado jueves, en diálogo con la prensa, Lacalle Pou habló sobre la Cumbre e indicó que iba a pedir una reunión de los jefes de Estado del Mercosur con el presidente de China, Xi Jinping.

"Si no es así, que los servicios técnicos se reúnan con China, porque no hay una reunión hace mucho tiempo y es muy importante. China la quiere y no parece lógico que el Mercosur no la tenga", puntualizó.

Asimismo, afirmó que el Mercosur es "la quinta zona más proteccionista del mundo" y que así "no se sostiene".

Ese día también habló del viaje que hizo al país asiático y sostuvo que los productos y los servicios ofrecidos por Uruguay son "de primera calidad" y queridos en China, por lo que "no parece lógico" seguir teniendo aranceles.

"No parece lógico seguir teniendo aranceles, seguir teniendo determinadas trabas. Necesitamos una gran autopista por la cual nuestros productos y nuestros servicios ingresen más fácilmente a China. Eso es lo que tienen que entender los socios del Mercosur. Esperemos que el Gobierno nuevo de Argentina actúe como dijo en campaña electoral", sostuvo el mandatario.

Los líderes del Mercosur se reunirán el jueves en Río de Janeiro con el acuerdo de libre comercio con la UE en punto muerto, tras el enésimo desencuentro entre los dos bloques.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, será el anfitrión de la LXIII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que servirá para esclarecer si aún hay fuerzas para culminar el acuerdo con la UE o si se entierra de una vez, tras más de dos décadas de negociaciones.

En Río, Brasil pasará la presidencia pro tempore del Mercosur a Paraguay, cuyo mandatario, Santiago Peña, adelantó que no dará prioridad al diálogo con los europeos y que apostará por otros mercados. EFE

