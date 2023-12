La Comunidad de Madrid subraya el "valor incalculable" que tendría la Fórmula 1 en Madrid

La Comunidad de Madrid ha subrayado el "valor incalculable" que tendría el que la capital albergase un Gran Premio de Fórmula 1, y aunque ha reconocido que por el momento no pueden "confirmar nada", alaban que se estén desarrollando estas negociaciones al respecto. Así lo ha expresado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, en la que ha ejercido de portavoz. "Es cierto que hay negociaciones, de momento desde la Comunidad de Madrid no podemos confirmar nada", ha señalado Viciana, quien ha admitido que un evento "tan importante desde el punto de vista cultural y deportivo" como la Fórmula 1 tendría "un valor incalculable en cuanto a desarrollo económico, desarrollo de la región y de todo su potencial cultural y deportivo". "Valoramos muy positivamente que se estén desarrollando estas negociaciones", ha apostillado. En cuanto a la posibilidad de que la llegada a Madrid del gran circo del automovilismo suponga el fin de la prueba que habitualmente se celebra en el circuito barcelonés de Montmeló, el consejero ha evitado entrar a valorarlo, tras lo que se ha limitado a señalar que desde la Comunidad se persigue "lo mejor para Madrid", a lo que ha añadido, citando a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "lo que es bueno para Madrid lo es para España". También el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que tiene "confianza" en que la ciudad pueda albergar el Gran Premio de Fórmula 1 y ha defendido que la candidatura de la capital madrileña es "la mejor". "Como todos saben, hemos estado trabajando en el proyecto de poder traer la Fórmula 1 a Madrid. Lo hemos hecho a través de Ifema con la premisa, además, de que no hubiera inversión de dinero público", ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde los Jardines de la Transición Española. MÁS CERCA DE QUE MADRID ALBERGUE UN GP El Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid está más cerca de poder celebrarse al encontrarse la adjudicación en la "fase final" de las negociaciones, lo que provocaría la salida del calendario del GP de España en el circuito de Montmeló y el regreso del 'gran circo' a la capital de España más de 40 años después. La decisión de llevar la celebración del GP de Madrid de Fórmula 1 a partir de 2026 "no tiene confirmación aún definitiva", estando en estos momentos en la "fase final" de la negociación, según fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por Europa Press. En caso de que las negociaciones entre Liberty Media e Ifema Madrid prosperen la Fórmula 1 desembarcaría en Madrid a partir de 2026, sustituyendo de ese modo al GP de España que se celebra en Montmeló. Según informa el periódico 'El Mundo', el anuncio estaba previsto para el pasado jueves, pero unos últimos flecos técnicos lo han retrasado. Además, fuentes de Ifema Madrid han confirmado a Europa Press que "se está avanzando" en el acuerdo, pero que "la decisión final es cosa de la Fórmula 1", y que "cuando llegue el momento" de contarlo lo harán. El Gran Premio de Madrid se celebraría en un circuito semiurbano que se situaría en el entorno de Ifema Madrid y la zona de Valdebebas. Sería el regreso de la mayor competición del automovilismo mundial a la capital española más de 40 años después. Será un evento que se financiará 100% a partir de empresas privadas, y supondrá un impacto económico para la Madrid de unos 500 millones de euros anuales. La información se hace pública tan solo unas horas después de que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, comentara en el Círculo Ecuestre de Barcelona que entendía "la inquietud" de Cataluña por "perder el Gran Premio de Fórmula 1". Además, añadió que "por primera vez" hay "una alternativa a Barcelona", pero que la Fórmula 1 es un negocio privado y que "vende sus derechos" a quien ofrezca "una mejor oferta".