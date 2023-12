La app Seeing AI, que narra el entorno a las personas invidentes, llega a Android y amplía a sus capacidades e idiomas

La aplicación 'Seeing AI' de Microsoft, que facilita el reconocimiento y la descripción del entorno a personas ciegas, está ya disponible para Android, donde busca facilitar el día a día a más personas tras su disponibilidad en iOS. 'Seeing AI' incorpora utiliza los avances más recientes en Inteligencia Artificial (IA) y computación cognitiva para ofrecer nuevas funciones como la posibilidad de escuchar una descripción más detallada del entorno y de las fotos y la de poder plantear preguntas concretas sobre el documento escaneado con ayuda de la IA generativa. La aplicación permite también cambiar de canal de audio para escuchar información específica. De esta forma se amplían las posibilidades de esta aplicación gratuita, diseñada para describe el mundo a las personas ciegas o con baja visión directamente desde el dispositivo móvil. Además, estará disponible en 18 idiomas, incluyendo el español, con el objetivo de llegar a 36 el próximo año. En este marco, Microsoft también ha confirmado la llegada de 'Seeing AI' a dispositivos Android, después de su lanzamiento para iOS en 2017, con lo que está disponible en Play Store para "muchas más personas invidentes y de visión reducida", que podrán "utilizar esta tecnología para mejorar su calidad de vida", como expone en una nota de prensa.