Feijóo descarta problemas con Vox pero recalca que no les pedirá permiso para hacer concentraciones en la calle

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que no tiene ningún problema con Vox, si bien ha remarcado que no va a pedir permiso a la formación de Santiago Abascal cuando los 'populares' quieran hacer concentraciones en la calle. "No tengo problemas con Vox", ha declarado Feijóo en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press, antes de señalar que son partidos diferentes y en algunas cosas "muy distintos", que a veces se ponen de acuerdo y otras no. Feijóo ha afirmado que la relación con Vox es "normal", al igual que con partidos de la oposición como Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. El líder 'popular' ha incidido en que con Vox gobiernan en varias comunidades autónomas y en ayuntamientos, señalando que los presidentes y alcaldes del PP "tienen que cumplir" los acuerdos firmados con Vox para dar estabilidad a las instituciones. Así se ha pronunciado al ser preguntado si el PP tiene clara cuál es su relación con Vox, después de que los de Abascal anunciaran ayer que se desligan de Feijóo ante lo que consideran ataques y desprecios, pero manteniendo la colaboración en las comunidades autónomas. Vox cree que el PP está actuando con tibieza frente al Gobierno de Pedro Sánchez y lleva semanas reclamando una acción coordinada contra los pactos de investidura del PSOE con los partidos independentistas catalanes que incluyen la ley de amnistía. Además, recriminan a los 'populares' que convoquen manifestaciones de protesta mientras acuerdan con socialistas y Sumar las comisiones del Congreso. En este sentido, Feijóo ha declarado que no piensa solicitar autorización a los de Abascal para hacer una concentración. "Yo no voy a pedirle a Vox permiso para hacer un mitin de mi partido en la calle o en un polideportivo", ha recalcado. Feijóo ha instado a centrarse en que "el problema fundamental" es que en España "mandan" partidos que "no creen en el país" y Sánchez "no tiene más objetivo que ser presidente del Gobierno, con independencia de lo que ocurre en su país".