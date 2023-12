Fallece un espectador durante el Kings-Pelicans de la NBA

Un espectador presente en la grada del Golden 1 Center de Sacramento (Estados Unidos) ha fallecido durante el partido que enfrentaba el lunes, madrugada en España, a Sacramento Kings y a New Orleans Pelicans en los cuartos de final del NBA In-Season Tournament, ha informado la franquicia de California. "Durante el primer cuarto del partido Kings-Pelicans, un espectador tuvo una emergencia médica. Los servicios de emergencias médicas respondieron de inmediato y le realizaron la reanimación cardiopulmonar (RCP). Lamentablemente, estos esfuerzos no tuvieron éxito y el espectador falleció. La franquicia ofrece su más sentido pésame a sus familiares y seres queridos", anunciaron los Kings. El partido no se detuvo y los Kings cayeron (117-127). Así, los Pelicans avanzaron a semifinales del NBA In-Season Tournament, que se celebrarán ya en Las Vegas.