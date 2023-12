El enviado de EEUU para Yemen viaja a Oriente Próximo en medio de un aumento de los ataques de los huthis

El enviado especial de Estados Unidos para Yemen, Tim Lenderking, viajará esta semana a Oriente Próximo para abordar la seguridad marítima en el mar Rojo en medio de un aumento de los ataques de los rebeldes yemeníes huthis contra Israel. El Departamento de Estado estadounidense ha anunciado el viaje de Lenderking, que tiene el objetivo de "continuar con la intensa diplomacia estadounidense y la coordinación regional para salvaguardar la seguridad marítima en el mar Rojo y el Golfo de Adén en medio de los ataques iraníes y huthis contra el transporte marítimo internacional que amenazan casi dos años de avances conjuntos para poner fin a la guerra en Yemen". Washington, que asegura estar trabajando con socios marítimos "clave" para garantizar un paso seguro, está en conversaciones con la ONU, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Omán y otros socios internacionales "para apoyar una resolución del conflicto de Yemen lo antes posible y aliviar el sufrimiento que ha causado el conflicto". Para ello, el enviado especial se reunirá con socios regionales e internacionales en el Golfo, donde tiene previsto discutir "los pasos necesarios para asegurar un alto el fuego duradero y lanzar un diálogo político inclusivo" que esté liderado por Naciones Unidas, así como abordar el conflicto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Un conflicto más amplio en Oriente Próximo no sirve a los intereses de Estados Unidos ni a los de nuestros socios regionales, que apoyan una paz duradera en Yemen", reza un comunicado del Departamento de Estado. El portavoz del Estado, Matthew Miller, ha remarcado en una rueda de prensa que su apoyo a una resolución pacífica del conflicto de Yemen se enmarca en la preocupación de la Administración de Joe Biden en que la escalada de las tensiones con los rebeldes socave el proceso político en Yemen. "Creo que este es un asunto de preocupación global, es por eso que estamos hablando de ello con aliados y socios de todo el mundo", ha declarado después de indicar que los ataques de los huthies "amenazan" no solamente el transporte marítimo mundial, sino la economía y países que no son Israel ni están en la región.