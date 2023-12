El año 2023 terminará con nuevo récord mundial de emisiones de CO2, según Global Carbon Budget

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) volverán a superar un nuevo récord mundial a nivel mundial durante 2023, cuando se alcanzarán 36.800 millones de toneladas, un 1,1 por ciento más que el año anterior, según el informe anual de 'Global Carbon Budget projects' que destaca que, además, las emisiones aumentaron en 2023 en todos los tipos de combustible fósil (gas, petróleo y carbón). El trabajo subraya que las emisiones de CO2 están reduciéndose en algunas regiones, como Europa o Estados Unidos, pero aumentan a nivel global y los científicos afirman que la acción global para recortar los combustibles fósiles no se está produciendo tan rápido como para evitar un cambio climático "peligroso". También concluye que aunque se espera que las emisiones procedentes de los cambios del uso del suelo, como la deforestación, vayan decreciendo lentamente, todavía son demasiado altas para ser compensadas por los niveles actuales de reforestación y de nuevas repoblaciones. Así, el informe calcula que las emisiones globales totales de CO2 a nivel mundial (combustibles fósiles y cambios de uso de la tierra) lleguen a 40.900 millones de toneladas de CO2 en 2023. Esto supone un nivel similar a los niveles de hace un año, lejano del "urgente" escenario de reducción de emisiones necesario para alcanzar los objetivos climáticos a nivel mundial. El informe 'Global Carbon Project', se publica cada año en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que este año celebra su vigésimo octava cita en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). El equipo de investigadores incluye a unos 130 científicos de la Universidad de Exeter, de la Universidad de East Anglia (UEA), CICERO (Center for International Climate Research), la Universidad de Munich-Ludwig-Maximilian y de otras 90 instituciones de todo el mundo. El profesor del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter y director del estudio, el profesor Pierre Friedlingstein, ha lamentado que los impactos del cambio climático "son evidentes" pero la acción para reducir las emisiones de carbono procedentes de los combustibles fósiles todavía es "dolorosamente lenta". "Parece inevitable que superaremos el objetivo de 1,5ºC del Acuerdo de París contra el cambio climático, y los líderes reunidos en la COP28 tendrán que acordar recortes rápidos de las emisiones de combustibles fósiles incluso para lograr el objetivo de 2ºC", ha advertido. El trabajo estima también el presupuesto de carbono que queda hasta alcanzar el objetivo de 1,5ºC. Así, con el nivel de emisiones actual, el equipo de Global Carbon estima que hay un 50 por ciento de posibilidades de que el calentamiento global supere de forma consistentes el objetivo del 1,5ºC en "unos siete años" y en unos 15 años superará el 1,7ºC de incremento térmico global. Sin embargo, los investigadores destacan que el presupuesto pendiente de carbono antes de que el plazo se acabe para lograr el objetivo de 1,5ºC que permita evitar los peores impactos del cambio climático se está yendo "demasiado rápido". El profesor de la Royal Society Research de la Escuela de Ciencias Medioambientales de la Universidad de East Anglia, Corinne Le Quéré ha manifestado que los últimos datos de CO2 muestran que los esfuerzos actuales no son lo suficientemente profundos ni amplios para poner las emisiones globales de CO2 en una trayectoria hacia el objetivo de emisiones netas cero, pero algunas tendencias de las emisiones empiezan a dar resultados, lo que demuestra que las políticas climáticas "pueden ser efectivas". "El nivel de emisiones globales actual está incrementando rápidamente las concentraciones de CO2 en nuestra atmósfera, lo que provoca un cambio climático adicional y unos crecientes y serios impactos", ha manifestado el profesor que reclama a todos los países que descarbonicen sus economías más rápido del ritmo actual para evitar los peores impactos del cambio climático", ha señalado. El trabajo señala como las tendencias regionales cambiar de forma dramática, ya que Global Carbon Budget señala que India terminará en 2023 con un incremento de emisiones de CO2 del 8,2 por ciento; en China crecerán un 4 por ciento mientras que en la Unión Europea 2023 terminará con un recorte de emisiones del -7,4 por ciento; de -3 por ciento en Estados Unidos y del resto del mundo, en un -0,4%. Asimismo, los autores científico advierten de que también está previsto que 2023 termine con incremento de emisiones procedentes del carbón (1,1%); del petróleo (1,5%) y del gas (0,5%). En total, se espera que las concentraciones de CO2 en la Atmósfera llegarán a 419,3 partes por millón a final de año, un 51 por ciento por encima de las emisiones del periodo preindustrial (1850-1900). En la actualidad, más o menos la mitad de las emisiones de CO2 son absorbidas por los sumideros de carbono de la tierra y de los océanos, mientras que el resto permanece en la atmósfera y provoca el cambio climático. El estudio recoge también que las emisiones globales de CO2 producidas por los incendios forestales también aumentaron en 2023 por encima de la media debido, sobre todo, a una temporada de incendios "extrema" en Canadá, donde se ha quemado entre seis u ocho veces por encima de la media.