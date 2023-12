EEUU asegura que la disputa entre Guyana y Venezuela no puede ser resuelta mediante un referéndum

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado este lunes que la disputa entre Guyana y Venezuela respecto al Esequibo --en territorio guyanés pero reclamado por Caracas como propio-- no puede ser resuelta mediante la celebración de un referéndum y sin tener en cuenta la opinión de ambas partes. "Apoyamos una resolución pacífica del conflicto fronterizo entre Venezuela y Guyana. El fallo de 1899 determinó que la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana debe respetarse a menos que las partes lleguen a un nuevo acuerdo o un órgano jurídico competente decida lo contrario (...) No es algo que se pueda resolver mediante un referéndum", ha declarado Miller. Asimismo, ha instado durante una rueda de prensa tanto a Venezuela como a Guyana a seguir buscando una "solución pacífica" a una disputa territorial que se remonta al siglo XIX. VENEZUELA RECHAZA LA INGERENCIA ESTADOUNIDENSE El ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, por su parte, ha rechazado la "intromisión inaceptable" de Washington, y ha acusado a las autoridades estadounidenses de seguir actuando en base a la "nefasta Doctrina Monroe", una iniciativa adoptada por el presidente James Monroe en 1823 y que establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que sería respondida por Estados Unidos. "Venezuela rechaza categóricamente las más recientes declaraciones del portavoz del Departamento de Estado (Matthew Miller), en relación al consultivo realizado el pasado 3 de diciembre, que constituyen una intromisión inaceptable. Estados Unidos, apoyado en su nefasta doctrina Monroe, es artífice, junto al imperialismo británico, del fraude de 1899 y de los intentos recientes por despojar a Venezuela de sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba", reza un comunicado. Así, el ministro ha recordado el Acuerdo de Ginebra de 1966 firmado entre Reino Unido (antigua potencia colonial de Guyana) y Venezuela en el que reconocían al Esequibo como un territorio en disputa. Guyana argumenta que Caracas accedió a renunciar al Esequibo después del fallo en 1899, pero que Venezuela posteriormente se retractó de la decisión. "Estados Unidos, en consecuencia, no hace más que ratificar su desprecio por el Derecho Internacional y su incapacidad de comprender procesos en los que pueblos verdaderamente libres ejercen la participación democrática para decidir sus cuestiones fundamentales", ha manifestado Gil, que ha prometido la defensa de la "expresión democrática" del pueblo venezolano ante "chantajes y amenazas". Las autoridades venezolanas anunciaron el domingo la aprobación del referéndum con el que reclaman dos tercios del territorio de Guyana a pesar de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordenó el pasado viernes a Caracas evitar cualquier intento de modificación del 'status quo' de la zona. La tensión política entre ambos países ha aumentado en los últimos meses, entre otras razones después de que la CIJ se declarase competente sobre el caso, en contra del criterio de Venezuela.