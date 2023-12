Biden insta a condenar la violencia sexual cometida por Hamás contra mujeres retenidas como rehenes en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado a las organizaciones intenacionales y a todos los países a condenar la violencia sexual cometida por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra mujeres retenidas como rehenes en la Franja de Gaza. "El mundo no puede simplemente mirar hacia otro lado y dejar de ver lo que está pasando. Está en todos nosotros condenar enérgicamente la violencia sexual de los terroristas de Hamás sin ambages", ha dicho Biden desde Boston, según la cadena CNN. El mandatario estadounidense ha aseverado que han recibido "informes", sin citar su procedencia, de "actos de crueldad inimaginables" contra las mujeres, incluyendo aquellas que fueron tomadas como rehenes durante los ataques del pasado 7 de octubre. "Permítanme ser muy claro: la negativa de Hamás de liberar a las jóvenes que quedan es lo que rompió este acuerdo (de rehenes por presos palestinos)", ha indicado, reiterando así las declaraciones que ya hizo en la víspera el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, al respecto. "Parece que una de las razones por las que no quieren entregar a mujeres que tienen como rehenes y el motivo por el que terminó la tregua es que no quieren que esas mujeres puedan hablar de lo que les ha pasado durante su cautiverio", indicó Miller en rueda de prensa. Hamás ha negado estas acusaciones de violencia sexual y las ha tildado de "mentiras infundadas", aludiendo a que se trata de una "campaña sionista" mientras que Israel ha criticado el silencio de los organismos de Naciones Unidas.