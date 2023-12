Barbacid alerta sobre el peligro de las terapias alternativas contra el cáncer: "Podría considerarse un delito"

El bioquímico Mariano Barbacid ha alertado sobre el peligro que tienen las terapias alternativas contra el cáncer y ha señalado que aconsejar a un paciente para que abandone un tratamiento pautado por un médico para seguir un tratamiento de este tipo: "podría considerarse incluso un hecho delictivo", así lo ha manifestado en una parte del documental dedicado a su carrera científica. En este sentido, Barbacid ha asegurado que, de vez en cuando, oye "con preocupación" que hay personas enfermas que abandonan su tratamiento para seguir otros que no se basan en la evidencia científica ni la práctica médica, algo que le "preocupa". Durante la última parada del documental 'El Camino Inverso de Mariano Barbacid: una vida dedicada a la ciencia', en el Teatro en el Liceo de Salamanca, se ha producido este debate sobre la pseudociencia en la realidad de las enfermedades oncológicas. La profesora de la Universidad de Salamanca Ana Cuevas ha expuesto los resultados de un proyecto que ha estudiado la forma de discriminar entre expertos y no expertos. "Se trata de una cuestión muy actual debido a la proliferación de expertos y supuestos expertos que aparentan tener conocimiento acerca de cualquier tema, generando desconfianza entre la ciudadanía ya que sus opiniones suelen estar infundadas", ha indicado Cuevas. Miguel Marcos, especialista en medicina interna del Hospital Universitario de Salamanca e investigador del IBSAL (Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca), ha reflexionado sobre cómo es y cómo debería de ser la relación de la ciencia con la sociedad. "Por un lado, existe el miedo, por parte de los científicos, a la descontextualización, que conduce al error. De esos errores se aprovecha la desinformación, que nunca es bienintencionada y que suele apoyarse en un beneficio económico a quien las crea", ha indicado Marcos. Por su parte, Ángel Losada, el presidente de la AECC en Salamanca, ha explicado cómo impacta la pseudociencia en las instituciones sociales de apoyo a la ciencia. "Lo importante es la generación de conocimiento mediante la investigación, el apoyo a los pacientes y la prevención. La ignorancia y la pseudociencia son enemigos del conocimiento y el conocimiento cura. Es necesario socializar el conocimiento, prestando atención a los amplificadores de las noticias falsas, aunque algunos lo hagan incluso de buena fe", ha manifestado. Finalmente, Almudena Timón, responsable de Comunicación y Marketing del CIC (Centro de Investigación del Cáncer-Universidad de Salamanca/CSIC) ha defendido que para combatir a la pseuciencia hay que hablar de ciencia: "Los científicos deben tener la responsabilidad y compromiso con la sociedad". "Debe existir un equilibrio entre la ciencia, la noticia científica y la cultura científica. Para conseguirlo los responsables de la divulgación científica debemos implicar a toda la sociedad incluso desde edades muy tempranas. Es necesario que los científicos expliquen que la ciencia no busca la verdad, busca identificar el fallo, que impide el avance del conocimiento", concluye Timón.