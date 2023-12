Yamila Budeguer: "Jugar en España es un sueño y un reto"

Rafael Peña

Ceuta, 4 dic (EFE).- La internacional argentina Yamila Budeguer acaba de aterrizar en España para convertirse en otra deportista más que se suma al "sueño" de jugar en nuestro país de una forma profesional y buscar que este "reto" y esta "aventura" le vuelva a abrir las puertas de la selección de su país.

Yamila Eugenia Budeguer (Buenos Aires, 1996), tras solventar los trámites burocráticos, ya se encuentra en Ceuta, donde jugará en las filas del CD Luis de Camoens en la Segunda División Nacional, que aspira al ascenso a la máxima categoría.

"Hace tiempo que esperaba que llegara la hora, sabía que iba a tener esta oportunidad y creo que ha llegado en el momento justo, por lo que ahora espero disfrutar y empezar a competir. Espero estar a la altura de las expectativas", ha manifestado en una entrevista con EFE.

Yamila, que ha estudiado Ciencias Económicas, ha considerado que en Buenos Aires llegó "a un límite, quizás más personal que deportivo, y necesitaba tener nuevas experiencias a través del fútbol sala: mi familia y los amigos me animaron para cumplir el sueño de jugar en un club de fuera de Argentina, algo que deseaba mucho", dijo.

La argentina deja atrás su país porque en España "vives este deporte de forma profesional, lo que en Buenos Aires no puedes, aunque los clubes están avanzando: quería dedicarme al cien por cien al fútbol sala porque eso luego se nota en los resultados", indicó.

También ha comentado que en España la competencia de equipos "es mayor, los clubes son más competitivos y se le da mucha más importancia a este deporte".

"Este grupo donde jugamos es el más difícil de los tres de la Segunda División según me han comentado y es complicado el ascenso, lo cual me motiva porque no es imposible", señaló.

Argentinos del Norte, donde militó durante cinco años, y Sportivo Barracas, donde lo ha venido haciendo desde el 2021 en el "Torneo Honor" (máxima categoría de su país), han sido sus dos clubes.

La bonarense, que también jugó tres años al fútbol-11 como delantera en el Uthgra, espera aportar "experiencia y hacer grupo", ya que prioriza el equipo y en lo deportivo espera "ser útil para el cuerpo técnico y las compañeras para lograr lo máximo que se pueda".

En su periplo en la selección destaca su segundo puesto en la Copa del Mundo de la AMF (Asociación Mundial de Futsal), disputada en 2017 en Cataluña y donde perdió en la final con Brasil.

"Todas queremos estar en la selección, hay compañeras que están mejor en un momento determinado y hay que aceptar que unas veces puedes estar y otras no, pero nunca bajar los brazos", ha puntualizado.

En la última Copa de América, disputada del 24 de septiembre al 1 de octubre en Buenos Aires, estuvo en la lista de preseleccionadas, pero a última hora se cayó de la lista de catorce jugadoras de Nicolás Noriega para este reto.

"Es complicado estar entre las elegidas, estuve en el proceso previo al torneo, había una competencia hermosa entre las 24 que éramos, el nivel era alto y eso te motiva más para seguir poniéndole las cosas al cuerpo técnico de la selección a la hora de confeccionar su lista", ha dicho.

Yamila entiende que Brasil, que ganó la final 2-0 a Argentina logrando su séptima Conmebol, está un paso por delante de "La Celeste".

"Creo que están un paso más adelante por la importancia que le dan en Brasil a este deporte y siempre ha sido una potencia, pero en Argentina le están dando el lugar que se merece al fútbol sala femenino y sólo queda seguir así porque no estamos muy lejos de las cariocas", ha comentado.

En su opinión, hace falta "seguir trabajando mucho para estar igual o mejor que Brasil porque no es imposible, sólo falta seguir peleando porque hay una buena camada de jugadoras desde las más pequeñas a las más grandes, hay muy buen nivel".

Yamila, que deja en su país a su hermano mayor, quiere dejar claro que espera "disfrutar esta experiencia en España y aportar todo y más para llegar al 110%, es decir, dar ese plus necesario para aprovechar este momento", ha añadido. EFE

