VÍDEO: Tomé: "Debemos cuidar lo que ocurre dentro del vestuario y no manchar lo logrado por las jugadoras"

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, afirmó la víspera de enfrentarse a Suecia en La Rosaleda de Málaga, en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, que se debe "cuidar" lo que ocurre dentro del vestuario y "no manchar lo logrado", en alusión a la polémica con el cambio de Aitana Bonmatí que provocó que iniciasen con diez jugadoras la segunda parte contra Italia el pasado viernes. "¿Mi relación con Aitana? Desde que comenzamos en septiembre nos hemos impuesto con humildad y trabajo. Estamos en una línea positiva, no nos gusta perder y estamos en el camino de hacerlo. Tenemos que poner en valor que las jugadoras han logrado la clasificación y no manchar lo que han logrado", manifestó Tomé este lunes en rueda de prensa. La asturiana informó de que Aitana Bonmatí no se entrenó este domingo porque el doctor de la selección les indicó que estaba "indispuesta". "Después del partido del otro día di mi explicación de lo que había ocurrido. Estamos centradas en el partido contra Suecia y en recuperar sensaciones", manifestó la seleccionadora nacional. Tomé indicó que "el vestuario y el equipo es lo importante". "Lo que ocurre dentro es bueno que lo cuidemos y sea nuestro. Somos superexigentes y superprofesionales y queremos lo mejor para todos. Estamos pensando en Suecia y nuestra mente debe estar en eso. Tenemos que pensar en la palabra equipo", subrayó. La seleccionadora nacional insistió en que se remite a las declaraciones que hizo tras el España-Italia del pasado viernes en Pontevedra, y corrigió a Athenea del Castillo porque, según ella, "no ha tenido la información suficiente para poder hablar". "Todo lo demás se queda entre nosotras y no haría bien si lo aireara ante todo el mundo", apuntó. Sobre las 15.000 entradas vendidas ya para asistir a La Rosaleda, una cifra récord, la técnico dijo que nunca había estado en el estadio del Málaga, un "escenario ideal para el partido" contra las suecas. "Contar con este tipo de estadio con tantas personas que quieren ver a las campeonas del mundo es un plus más. Espero que podamos hacer que la afición se divierta", deseó. Sobre la derrota contra Italia, recalcó que se debe poner en valor la clasificación para la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones. "Ha habido cosas muy positivas y en los partidos que incluso hemos tenido mucha ventaja había otras muchas a mejorar. Los errores se han mejorado desde el entrenamiento del domingo", justificó. Tomé espera a una Suecia "fuerte" y "físicamente intensa", con jugadoras con capacidad "para transitar rápido" y ganar la primera y segunda jugada. "Es un equipo completo, fuerte y vamos a salir a darlo todo", resumió la seleccionadora tratando de esquivar la polémica por el error en los cambios contra Italia.