Víctor Francos: "Estoy convencido de que no es demostrable que se comprase ningún árbitro"

Barcelona, 4 dic (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, se mostró este lunes "convencido de que no es demostrable que se comprase ningún árbitro" en el caso Negreira, en el que se investiga el pago, por parte del FC Barcelona, de 7,3 millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018.

"De lo que estoy convencido también es de que no es ético pagar al número 2 de los árbitros españoles, y las dos cosas pueden decirse con la misma contundencia", añadió Francos, durante su intervención en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre de Barcelona.

El presidente del CSD insistió en que él no tiene "por qué sospechar que alguien iba con sobres a ningún árbitro", pero también recordó que desde el propio club azulgrana se ha reconocido, "de alguna manera", que esos pagos "no se tenían que haber hecho".

Víctor Francos, reconocido seguidor del Real Madrid, también se refirió al 'madridismo sociológico' que denunció recientemente el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

"No sé qué tiene que ver que haya o no 'madridismo sociológico' con que se paguen más de 7 millones a un responsable del arbitraje español", reflexionó el dirigente catalán, antes de hacer su propia interpretación del término.

"Yo creo que a lo que se refería el presidente del FC Barcelona es que hay una corriente que favorece 'per se' al Madrid, y yo no estoy de acuerdo. No creo que haya ninguna corriente que favorezca 'per se' a ningún club y a ninguna afición", apuntó.

"De hecho, si le soy sincero, creo que Barça y Madrid son los que menos se pueden quejar en según qué cosas", sentenció Francos durante su primer acto en la capital catalana tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. EFE

