UGT y CCOO tildan de "insuficiente y parcial" la reforma del subsidio de desempleo presentada por Trabajo

UGT y CCOO han valorado la reforma para el subsidio del desempleo presentada este martes por el Gobierno a sindicatos y patronal como "insuficiente y parcial" porque las cuantías, tanto del nivel de prestación por desempleo como a nivel asistencial, no son "adecuadas". Así lo han asegurado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, tras más de tres horas de reunión con el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Reyes, en una mesa de diálogo que ha contado también con la presencia de la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, entre otros. "El nivel de prestación, el nivel cuando uno ha trabajado, el nivel contributivo en los topes máximos no llega al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, nosotros defendemos que al menos debería de llegar al salario mínimo interprofesional", ha asegurado Luján. Por ello, ha tildado de "insuficiente" no solo los 480 euros que hay ahora, sino incluso los 600 euros en el caso de que se aumenten las cuantías en la proporción en la que está trabajando el Ministerio. La propuesta del Ministerio de Trabajo es que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, según fuentes del Departamento que lidera Yolanda Díaz. Estas cifras son las que corresponderían al subsidio diseñado por Trabajo con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda. Por su parte, Bravo (CCOO) ha criticado que la reforma llega con "más de un año de retraso" y con "mucha incógnita", y ha asegurado que "tiene carencias", por lo que en los próximos días planteará propuestas de reforma a lo presentado este jueves por el Gobierno. "No elimina los vacíos de cobertura, no trata de igual manera a las personas jóvenes que mayores ni a las mujeres, manteniendo la discriminación que hoy existe en relación a la prestaciones por desempleo asistenciales en el tiempo parcial o acceso a prestaciones asistenciales para las personas que tienen mayor dificultad para tener una relación laboral estable y consolidada", ha añadido. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))