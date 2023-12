Ucrania asegura que Rusia ha lanzado una gran ofensiva en el frente oriental

Las autoridades castrenses ucranianas han asegurado este lunes que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado una gran ofensiva en el país, especialmente en el frente oriental, gracias a que Moscú ha estado "acumulando fuerzas" durante el periodo en que la guerra ha estado en fase de cierta calma. "Los rusos han emprendido acciones ofensivas más activas, especialmente en el este. Esto no es una sorpresa para nosotros: han estado acumulando fuerzas todo este tiempo y continúan haciéndolo ahora", ha manifestado el subcomandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Maksim Zhorin. Zhorin ha publicado un mensaje en su canal oficial de Telegram donde recalca que las tropas rusas han centrado ahora sus ataques en los frentes de Avdivka y Bajmut, en la región de Donetsk; y en la ciudad de Kupiansk, ubicada en la región de Járkov. "Vale la pena darse cuenta de que el enemigo no se detendrá en algunos objetivos individuales (...) Presionará tanto como pueda, porque su principal objetivo es la destrucción de toda Ucrania", ha añadido el subcomandante Zhorin. Finalmente, Zhorin ha advertido de que Ucrania no puede "engañarse" pensando que Rusia se conformará con "objetivos intermedios". "Es muy peligroso para nosotros", ha recalcado.