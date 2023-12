Spotify recorta 1.500 empleos en impulso por lograr eficiencia

(Bloomberg) -- Spotify Technology SA reducirá su fuerza laboral en un 17% en lo que supone el mayor recorte de la compañía este año, como parte de un agresivo esfuerzo para reducir los costos e impulsar la rentabilidad.

Los empleados afectados por los despidos serán notificados el lunes, informó la compañía en un comunicado. Se eliminarán unos 1.500 puestos de trabajo, afirmó un portavoz.

El gigante del streaming va en camino de superar los 100 millones de usuarios en 2023, su año más grande hasta el momento. Además, el trimestre pasado reportó ganancias inusuales. Pero el director ejecutivo, Daniel Ek, dijo en una nota a los empleados el lunes que Spotify sigue gastando demasiado, citando una desaceleración económica y el aumento del costo del capital.

Todavía tenemos demasiadas personas dedicadas a apoyar el trabajo e incluso a hacer trabajo en torno al trabajo en lugar de contribuir a oportunidades con impacto real”, dijo Ek en el comunicado. “Es necesario que más personas se enfoquen en ofrecer resultados a nuestras principales partes interesadas: creadores y consumidores”.

Spotify preveía pérdidas operativas para el cuarto trimestre fiscal de entre €93 millones y €108 millones (US$101 millones), citando gastos de entre €130 millones y €145 millones por indemnizaciones por despido y cambios inmobiliarios relacionados.

Ek declaró que la empresa, con sede en Estocolmo, había debatido la posibilidad de realizar recortes menores durante los dos próximos años, pero que finalmente se decidió por una “acción sustancial” para ajustar los costes.

Los recortes se producen tras un importante periodo de crecimiento de la empresa. Desde 2020, su plantilla casi se ha duplicado. A finales del primer trimestre de ese año contaba con 5.779 empleados, y a finales de 2022 esa cifra se había elevado a más de 10.000.

Parte del motivo de los recortes podría ser la expansión de la empresa fuera del negocio de la música, lo que le exige pagar una parte sustancial de sus ingresos a los titulares de derechos. Para diversificarse, Spotify gastó más de US$1.000 millones en podcasting. Compró estudios, tecnología publicitaria y una plataforma para crear contenido. En los años transcurridos desde esas primeras adquisiciones, ha reducido su inversión en audioseries. En junio, Spotify despidió al 2% de su personal, principalmente en sus estudios de pódcast, y redujo su programación original.

La empresa también recortó 6% de sus trabajadores en todos los departamentos en enero. En total, más de 2.000 personas han sido despedidas este año.

Con estos últimos despidos, la empresa se centrará en una estructura más ágil que le permita ser más estratégica a la hora de reinvertir, según Ek. Abordará los recortes el miércoles en una reunión con los empleados.

“El crecimiento económico se ha ralentizado drásticamente y el capital se ha encarecido”, dijo Ek. “Spotify no es una excepción a estas realidades”.

