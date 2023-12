MSF alerta de que ha cerrado dos clínicas en Gaza por órdenes de evacuación tras la ruptura de la tregua

El coordinador de Emergencias de Médicos sin Fronteras (MSF) en la Franja de Gaza, Nicholas Papachrysostomou, ha alertado este lunes de que el personal médico gazatí está desbordado y de que la ONG ha tenido que cerrar dos clínicas de atención primaria por órdenes de evacuación en el marco de los constantes bombardeos israelíes. Papachrysostomou ha explicado que la ONG ha atendido a 1.800 pacientes en siete días en una de las dos instalaciones de atención primaria que se han visto obligadas a cerrar, siendo más de la mitad desplazados y uno de cada cinco menores de cinco años. "En el hospital de Naser (Jan Yunis) hay miles de personas que son desplazadas. Hay gente que está durmiendo en los sitios de alrededor del hospital. Hay familias en el piso. No hay espacio para nada. No va a aguantar más este hospital", ha denunciado. Asimismo, ha detallado que en el otro hospital en el que MSF tiene presencia, en Al Aqsa, ubicado en la zona central del enclave palestino, han visto 100 muertos y 400 heridos en las últimas 48 horas, números que ha calificado de "astronómicos". "Está agotado el personal del Ministerio de Salud", ha dicho, agregando que MSF trabaja ya para abrir otra clínica en el sur de Gaza con equipo médico nuevo, si bien ha criticado que esto no será posible si dentro de una o dos semanas ordenan otra nueva evacuación. Papachrysostomou ha aseverado que la operación terrestre en Jan Yunis es "una realidad" y que los combates en la zona han triplicado la densidad de población del sur debido a los desplazamientos. "No puede continuar así", ha dicho, haciendo un llamamiento a un alto el fuego duradero para la entrega de ayuda humanitaria. Cerca de 1,9 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí y, de ellas, alrededor de 1,2 millones han recalado en instalaciones de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Próximo (UNRWA). El balance de palestinos muertos a manos del Ejército de Israel en el marco de la ofensiva lanzada contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha ascendido a cerca de 15.900, según han denunciado este lunes las autoridades del enclave, controlado por el grupo islamista.