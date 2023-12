Microsoft planea implementar un panel de 'Configuración avanzada de Windows' para usuarios desarrolladores

Microsoft ha compartido sus planes para implementar un panel de 'Configuración avanzada de Windows' con el que permitirá a los usuarios desarrolladores disponer de más autonomía para la configuración del sistema operativo, así como para los "comportamientos avanzados" del dispositivo. La compañía tecnológica ha admitido que, actualmente, hay "muchas configuraciones que los desarrolladores desean modificar", sin embargo, no son accesibles a través de la aplicación de configuración de Windows o son difíciles de descubrir en el sistema operativo. En este marco, Microsoft ha detallado que habitualmente los desarrolladores recurren a la ejecución de 'scripts' -lenguaje de programación que se utiliza para manipular las instalaciones del sistema existente- para llevar a cabo dichas configuraciones. De cara a mejorar la experiencia para los desarrolladores en este sentido, Microsoft ha anunciado que está trabajando para implementar un panel de 'Configuración avanzada para Windows', que estará enfocado en facilitar "más control sobre la configuración del sistema operativo Windows y sus comportamientos avanzados" a los usuarios desarrolladores en la plataforma de inicio Dev Home. De esta forma, tal y como ha detallado Microsoft a través de una publicación en Github, la característica de configuración avanzada permitiría a los usuarios "optimizar, modificar y configurar rápidamente su dispositivo Windows a su estado ideal". Asimismo, se ha diseñado con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a descubrir "configuraciones potentes" que pueden mejorar sus flujos de trabajo diarios y mejorar el rendimiento del dispositivo en cuestión. En concreto, ofrecería herramientas como un acceso rápido para ajustar las características experimentales del sistema operativo relacionadas con los flujos de trabajo, así como con la integración nativa del Control de versiones del Explorador de archivos de Windows. Siguiendo esta línea, Microsoft ha puntualizado que con este panel también ofrecerá un espacio para que los desarrolladores "descubran y modifiquen nuevas características de Windows específicas para los flujo de trabajo de los desarrolladores", así como un lugar donde puedan proporcionar comentarios sobre ellas. De esta manera, Microsoft ha destacado que se podrá trabajar de forma más cercana con la comunidad de desarrolladores y, así, "identificar configuraciones adicionales que sean útiles para completar en las herramientas". Todo ello con una experiencia de interfaz de usuario "uniforme" que permitirá a los desarrolladores controlar rápidamente las nuevas funciones y personalizaciones del sistema. No obstante, la compañía ha subrayado que este panel no reemplazaría el panel de configuración predeterminado de Windows, sino que estaría destinado a usuarios desarrolladores con más conocimiento sobre el control del sistema operativo.