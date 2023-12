Maduro afirma tener "un plan" para "recuperar los derechos" de Venezuela sobre el Esequibo

Caracas, 4 dic (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes tener "un plan" para "recuperar los derechos históricos" que -afirmó- tiene su país sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, aunque no dio ningún detalle sobre la estrategia para lograr este objetivo.

El "mandato popular ha fijado el inicio de una nueva etapa en la lucha por nuestra Guayana Esequiba, con lo cual tenemos un plan, un concepto, una visión", dijo en un acto con las autoridades electorales, parlamentarias y de su Ejecutivo.

La mayoría de los ciudadanos que votaron en la consulta respondieron 'sí' a las cinco preguntas, entre ellas a la última, sobre si estaban o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional el territorio, crear allí una región llamada Guayana Esequiba y poner en marcha un "plan acelerado" para atender a su población, con concesión de ciudadanía y el documento de identidad.

"Acato el mandato del pueblo, el mandato popular es sagrado, la voz del pueblo es la voz de Dios, y ayer se manifestó, 3 de diciembre, y ese es el rumbo que, como jefe de Estado, tomaré en todas mis acciones (...) de aquí en adelante", dijo Maduro.

El mandatario, basándose en la Constitución, afirmó que el referendo "es vinculante", aunque, en la práctica, no surte efecto sobre el tema votado, ya que no solo afecta a Venezuela, único país contemplado en la Carta Magna, que no tiene efecto en otras naciones o territorios.

"La decisión que ustedes han tomado da un empuje vital, poderosísimo, hacia el futuro", agregó Maduro, quien sostuvo que, con los "resultados oficiales se da inicio" a una "etapa definitiva" para "recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayana Esequiba".

Minutos antes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó de una participación de 10.431.907 personas, lo que contrasta con el panorama de la jornada, cuando hubo centros de votación con escasa afluencia, según constató EFE en Caracas y en Maracaibo (estado Zulia, noroeste), y reportes de opositores y ciudadanos, que dan cuenta de un bajo flujo de electores en otras regiones.

El CNE aprobó por unanimidad entregar este lunes el acta con la que "se concluye esta gran jornada" al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Jorge Rodríguez, quien presentó en septiembre una solicitud al ente comicial para convocar al referendo, tras ser aprobado por el Legislativo, controlado por el chavismo.

Amoroso también entregó a Maduro los "resultados de este referéndum consultivo que reconoce, sin lugar a dudas, la expresión del pueblo soberano".

Caracas, 4 dic (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela respaldaron este lunes el resultado del referendo no vinculante celebrado ayer sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, en el que los ciudadanos que participaron dijeron estar de acuerdo con la anexión de esta zona al mapa nacional.

En un comunicado, la Fiscalía aseguró que se trató de "una gran victoria de la unidad nacional, en la que no hay vencedores ni vencidos, sino un extraordinario triunfo de Venezuela frente a las pretensiones altaneras y violatorias del derecho internacional del Gobierno" guyanés.

Agregó que, "en momentos en que el pueblo palestino está siendo masacrado por el sionismo internacional, y cuando crecen las tensiones por el control de los recursos energéticos del mundo", Venezuela ha "realizado un evento electoral que llama a la solución pacífica de la controversia territorial".

Por su parte, el Supremo señaló que los "notables resultados de este significativo" referendo "confirman el contundente apoyo popular a la reclamación sobre la plenitud de la soberanía territorial".

El TSJ aseguró que la celebración de esta "masiva consulta popular" constituye "una victoria y una determinante muestra de la unanimidad con la que el pueblo venezolano ha decidido hacer valer los derechos de la nación sobre la Guayana Esequiba de forma pacífica".

