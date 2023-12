Lunes, 4 de diciembre de 2023 (09.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel profundiza su ofensiva en Gaza y se prepara para irrumpir por tierra en el sur

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí continúa su intensa ofensiva en la Franja de Gaza este lunes, fortaleciendo a sus tropas terrestres ante una inminente incursión en el sur del enclave palestino, donde realiza fuertes bombardeos a pesar de que cientos de miles de civiles se refugian ahí de los combates y la destrucción en el norte. "Las tropas terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en la Franja de Gaza, al tiempo que la fuerza aérea atacó aproximadamente 200 objetivos terroristas de Hamás", indicó un portavoz del Ejército. Más de 15.520 personas han muerto y 41.316 han resultado heridas en el enclave, el 70 % de ellos niños y mujeres, desde que comenzó la guerra el 7 de octubre tras un ataque de Hamás que dejó unos 1.200 muertos y 240 personas secuestradas en aldeas israelíes cercanas a la Franja.

ISRAEL PALESTINA

Catar traslada a EEUU su compromiso de continuar mediando para alcanzar tregua en Gaza

Doha (EFE).- El ministro de Exteriores catarí, Mohamed bin Abderrahman, trasladó este domingo a su homólogo estadounidense, Antony Blinken, el compromiso de su país de "continuar" con la mediación para alcanzar una nueva tregua en Gaza, aunque advirtió que la reanudación de las operaciones de Israel "complican" el proceso. Ambos responsables abordaron "las formas de reducir la escalada y empezar con un proceso para el alto el fuego", después de que el anterior expirara el pasado viernes en medio de acusaciones cruzadas. El jefe de la diplomacia catarí destacó "la firme posición del Estado de Catar a la hora de condenar todas las formas de agresión y asesinato de civiles inocentes, especialmente mujeres y niños", así como "la política de castigo colectivo" contra la Franja de Gaza.

UCRANIA GUERRA

Ucrania repele más de sesenta ataques rusos en todo el frente

Kiev (EFE).- Las fuerzas ucranianas repelieron durante la jornada del domingo a lo largo de todo el frente más de sesenta ataques rusos centrados principalmente en teatros de operaciones del este, informó hoy el Estado Mayor de Kiev en su parte diario de guerra. La zona más caliente fue un día más el eje de Avdivka, en la provincia oriental de Donetsk, donde las tropas de Kiev rechazaron 21 ataques enemigos. Rusia sigue intentando acabar de rodear el municipio pese a estar sufriendo bajas masivas. En el eje de Bajmut, ciudad bajo control ruso situada también en Donetsk, las fuerzas ucranianas repelieron 16 ataques. Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia también sufre graves pérdidas en este teatro de operaciones.

VENEZUELA GUYANA

Venezuela aprueba en un referendo no vinculante anexionarse la zona en disputa con Guyana

Caracas (EFE).- Los venezolanos respaldaron este domingo, mediante referendo, la anexión del territorio en disputa con Guyana, de casi 160.000 kilómetros cuadrados, según los primeros resultados de la consulta no vinculante celebrada en el país, ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que detalló que se obtuvieron un total de 10.554.320 votos. El 95,93 % de los venezolanos que participaron en la consulta, de la que el CNE no informó el porcentaje de abstención, respondió afirmativamente a la quinta pregunta, en la que se les interrogó si estaban o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional la zona disputada y crear allí una nueva región llamada Guayana Esequiba.

VENEZUELA GUYANA

Maduro anuncia nueva etapa "poderosa" en la disputa territorial con Guyana tras referendo

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo una nueva y "poderosa" etapa en la disputa territorial con Guyana, tras conocerse los resultados del referendo no vinculante celebrado en el país, en el que la gran mayoría de electores respaldó la propuesta de anexionar la zona bajo pleito al mapa nacional. Después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados de la consulta, que cerró con 10.554.320 votos, Maduro destacó el "nivel muy importante de participación del pueblo", el cual no ha quedado claro, ya que el CNE anunció el total de "votos", sin explicar si corresponden a igual número de electores o se realizó un cómputo de cinco votos por persona, correspondientes a la cifra de preguntas respondidas por cada participante.

CHINA BIELORRUSIA

Xi recibe en Pekín a Lukashenko por segunda vez este año

Pekín (EFE).- Los presidentes de China, Xi Jinping, y Bielorrusia, Alexander Lukashenko, mantuvieron este lunes una reunión en Pekín, la segunda en el presente año después de que el líder bielorruso visitase China en marzo, informó la cadena estatal CCTV. Xi destacó que China y Bielorrusia son "socios estratégicos integrales" que "se apoyan mutuamente y se oponen a la injerencia externa en sus asuntos internos" y expresó su apoyo a su homólogo para que Bielorrusia "siga un camino de desarrollo acorde con sus condiciones nacionales", informó la agencia oficial china Xinhua.

IRÁN CUBA

El presidente cubano llega a Irán en una visita oficial

Teherán (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó a Irán, uno de los principales aliados de La Habana, en la primera visita oficial de un mandatario cubano al país persa desde 2001. Díaz-Canel afirmó en la red social X (antes Twitter) que la visita es "una oportunidad para continuar dinamizando los vínculos en múltiples esferas para beneficio de ambos pueblos". El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, recibirá oficialmente a su homólogo cubano en el Palacio de Saad Abad y tras ello los dos líderes mantendrán un encuentro privado. El mandatario cubano llega a Teherán acompañado de una amplia delegación de alto nivel y se espera que durante la visita los dos países firmen acuerdos en diferentes campos.

INDONESIA VOLCÁN

Once alpinistas fallecidos y doce desaparecidos tras la erupción de un volcán en Indonesia

Yakarta (EFE).- Once alpinistas han fallecido y tres fueron hallados a salvo este lunes tras la erupción el domingo del volcán Marapi, en la isla de Sumatra, mientras los equipos de rescate buscan entre pausas por la continuada actividad volcánica a otros doce desaparecidos. En total, aseguró hoy en una comparecencia Abdul Malik, jefe del equipo de rescate, 75 alpinistas, todos de nacionalidad indonesia, se encontraban en la zona cuando tuvo lugar la erupción, de los cuales 49 fueron evacuados entre la pasada noche y esta madrugada. El proceso de rescate ha tenido que ser interrumpido este lunes debido a nuevas y menores erupciones, hasta ocho, informó hoy la organización nacional de búsqueda y rescate (Basarnas).

COP28 CLIMA

Las finanzas, el comercio y la igualdad de género protagonizan la jornada de la COP28

Dubái (EFE).- Las finanzas y el comercio comparten este lunes protagonismo con la rendición de cuentas y la igualdad de género como principales temas que abordarán las diferentes sesiones de la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP28) que se desarrolla en la ciudad emiratí de Dubái. La intención de estas sesiones es "impulsar la financiación del sector privado y mejorar la equidad" tras analizar que "los sistemas financieros y comerciales requieren un cambio drástico y rápido" para poder cumplir con el objetivo climático. Asimismo, el programa examinará mecanismos de rendición de cuentas que ayuden a la ambición en resultados tangibles después de valorar el interés mundial prestado a la participación, los compromisos y la financiación del sector privado.

CHINA EVERGRANDE

Evergrande logra un inesperado nuevo aplazamiento de vista judicial sobre liquidación

Shanghái (China) (EFE).- El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande logró este lunes que la Justicia hongkonesa autorizase un séptimo aplazamiento de la vista sobre la petición de liquidación que un acreedor extranjero presentó en su contra hace año y medio, pese a que todo indicaba que el obtenido en octubre sería el último. La vista se celebrará ahora el 29 de enero de 2024, indicó hoy la jueza Linda Chan, citada por el diario local South China Morning Post. En octubre, Chan había dado de plazo hasta hoy a la compañía para tener listo un acuerdo de reestructuración y advirtió de que, en caso de que el conglomerado no concretase el citado plan, era "altamente probable" que ordenase su liquidación. EFE

int/ah