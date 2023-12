Lula y Fernández aseguran que la falta de acuerdo UE-Mercosur se debe al proteccionismo europeo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario en funciones de Argentina, Alberto Fernández, han asegurado este domingo que la falta de acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se debe al proteccionismo europeo y no a la voluntad latinoamericana. "Si no hay acuerdo, tengan paciencia, no fue por falta de voluntad. Lo que tiene que quedar claro es que no se puede decir que (es culpa) de Brasil, que no digan que es por Sudamérica", ha explicado Lula da Silva en declaraciones recogidas por Agencia Brasil. Así, ha señalado que los "países ricos no quieren llegar a un acuerdo a través de concesiones", ya que "siempre quieren ganar más": "Ya no estamos colonizados, somos independientes, queremos que se nos trate con respeto", ha manifestado. En la víspera, Lula se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, en un intento por avanzar en las negociaciones, a quien acusó de ser proteccionista frente a sus intereses agrícolas. El dirigente francés aseveró que se trata de un pacto "incoherente" y "mal elaborado" que está "obsoleto". Por su parte, el presidente en funciones de Argentina ha asegurado que el acuerdo no se firmó porque "encontró resistencia dentro de Europa y, si bien manifestó su intención de suscribir el pacto, ha hecho un llamamiento a debatir "determinadas condiciones que permitan sostener y hacer crecer las industrias argentinas". Fernández ha aclarado que su intención era firmarlo porque cree que "geopolíticamente" es un acuerdo "correcto" entre ambos bloques, pero ha reafirmado su deseo de que se tengan en cuenta los intereses de Buenos Aires, según declaraciones en una entrevista radiofónica recogidas por la agencia de noticias Télam. El tratado de libre comercio que negocian la UE y Mercosur no se firmará finalmente el 7 de diciembre como se esperaba y se aplazará al menos hasta después de que tome posesión el presidente electo de Argentina, Javier Milei. Brasil, que ejerce la presidencia de turno de Mercosur, ha informado a la delegación de la UE aprovechando su presencia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, la COP28, que se celebra en Dubái, de que no será posible concretar el acuerdo en el plazo previsto. La Comisión Europea y Mercosur --que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-- anunciaron en 2019 un principio de acuerdo para el nuevo marco de las relaciones comerciales entre los dos bloques, pero el pacto no ha llegado a sellarse por las diferencias entre las partes y dentro del seno de los Veintisiete, con países como Francia muy reticentes y que exigen cláusulas "espejo" en materia agrícola. El 7 de diciembre era la fecha marcada en el calendario tanto por los países del Cono Sur como de la Unión Europea porque será entonces cuando se celebre en Brasilia una cumbre de Mercosur que podría haber dado su acuerdo definitivo.