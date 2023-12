Lapid aboga por la "desradicalización" de la Autoridad Palestina para gobernar Gaza tras la guerra

El ex primer ministro israelí y líder del partido opositor Yesh Atid, Yair Lapid, se ha mostrado a favor de que la Autoridad Palestina forme parte del futuro gobierno de la Franja de Gaza, pero ha incidido en que antes debe "desradicalizarse". "La Autoridad Palestina debe ser parte de la gestión civil de Gaza", ha manifestado el líder de la oposición, que ha recalcado que la organización presidida por Mahmud Abbas primero "tiene que pasar por un proceso de desradicalización", recoge 'The Times of Israel'. Estas declaraciones de Lapid se producen apenas un día después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometiera que impediría cualquier tipo de influencia de la Autoridad Palestina sobre el enclave tras el término de la operación militar. Netanyahu destacó el domingo que quizás el movimiento palestino está "dividido en dos", en alusión a las discrepancias entre la Autoridad Palestina, presente en Cisjordania; y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que gobierna la Franja de Gaza. "Para mi desdicha, el rechazo a la existencia de Israel es un elemento común entre ambas facciones, así que no voy a cometer el error de poner a esa entidad (Autoridad Palestina) al frente de Gaza porque vamos a acabar con el mismo resultado", ha dicho. Hamás lanzó el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel, dejando cerca de 1.200 muertos y 240 rehenes, parte de ellos ya liberados. Israel, por su parte, respondió con una cruenta contraofensiva que se cobra ya la vida de casi 15.900 palestinos.