Josep Carreras pide a Giorgia Meloni que acepte el catalán como lengua oficial en la UE

Barcelona, 4 dic (EFE).- El tenor Josep Carreras, natural de la región española de Cataluña, pidió este lunes a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que acepte la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE), una lengua que considera "hermana del italiano".

Así lo expresa Carreras en un vídeo que se dio a conocer hoy, con el que se suma a la campaña "Say Yes (di sí)" de la 'Plataforma per la Llengua´, que promueve el uso de esta lengua cooficial española.

De esta manera, el tenor español se suma a otras conocidas personalidades, como el entrenador de fútbol Pep Guardiola, el actor Sergi López, la futbolista Aitana Bonmatí o el deportista Kilian Jornet, quienes en anteriores grabaciones pedían en inglés y en francés a gobernantes de diferentes países que se reconociera el catalán en la UE.

Carreras, que formó parte de los Tres Tenores con Luciano Pavarotti y Plácido Domingo, recuerda en el inicio del vídeo que la primera traducción de la "Divina Comedia", escrita por Dante Alighieri, en verso fue al catalán.

Después, afirma: "El catalán, mi lengua, quiere entrar a todos los efectos en la familia de las lenguas oficiales de la Unión que ya son 24. Pido, por tanto, al gobierno italiano y a la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, que acepte el catalán, lengua hermana del italiano como lengua oficial de la Unión Europea. Muchas gracias".

El Gobierno español aspira a que la Unión Europea permita el uso de manera oficial en sus instituciones del catalán, el gallego, hablado en Galicia (noroeste de España) y el euskera, en el País Vasco (Norte).

Aunque en septiembre la petición fue realizada para las tres lenguas, finalmente se priorizó el catalán.

"Algunos Estados miembros han planteado que tres lenguas de una sola vez era algo más difícil y nos hemos abierto a que el idioma cuyos representantes han solicitado con más insistencia la inclusión y que es hablado por más de diez millones de personas sea el primero en su despliegue", explicó el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, en su momento.

El próximo día 12 de diciembre el Consejo de la UE volverá a debatir sobre este asunto. EFE

