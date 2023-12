Irán dice que "siempre responde a los ataques" tras la muerte de dos miembros de la Guardia Revolucionaria

El Gobierno de Irán ha advertido este lunes de que "siempre responde a los ataques contra sus intereses", tras la muerte de dos miembros de la Guardia Revolucionaria en un bombardeo ejecutado supuestamente por Israel en Siria. "Irán responde a cualquier ataque contra sus intereses, por lo que las acciones contra los intereses de Irán y nuestras fuerzas de asesoría en Siria no quedarán sin respuesta", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani. "Irán no dejará sin respuesta ninguna acción antiiraní por parte de sus enemigos", ha manifestado, tras denunciar el sábado la muerte de dos "asesores" en un ataque que achacó al Ejército de Israel, que no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido. Por otra parte, Kanani ha vuelto a denunciar los "crímenes" de Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza y ha recordado que "las organizaciones internacionales tienen una gran responsabilidad" por estos sucesos, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr. "Estados Unidos se ha puesto del lado del régimen israelí ante estos asesinatos y tragedias", ha lamentado, antes de incidir en que "los estadounidenses han enviado en repetidas ocasiones el mensaje de que no intentan expandir la guerra, si bien eso es una mentira total, ya que es imposible dar armas al régimen (de Israel) y decir lo contrario". En este sentido, ha dicho que "el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un rehén de Estados Unidos" y ha sostenido que "el Gobierno estadounidense está abusando de su poder y acogiendo la sede de la ONU para crear acciones no deseadas". "La derrota del régimen sionista en esta guerra es clara y obvia. A causa de esta guerra, el régimen sionista no sólo no compensará el fracaso estratégico del 7 de octubre --en referencia a los ataques ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)--, sino que sufrirá otras derrotas", ha argumentado. Por ello, ha subrayado que "la nación palestina ha resistido ante los crímenes del régimen sionista y los que lo apoyan (...) no durante estos dos meses, sino desde hace años". "Los que apoyan al régimen sionista son directamente responsables de sus crímenes", ha apuntado Kanani. Israel lanzó una ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades gazatíes, controladas por el grupo islamista, han cifrado en cerca de 15.500 los palestinos muertos, a los que se suman más de 250 a manos del Ejército israelí y por ataques de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.