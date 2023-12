Hallan que una gran dependencia de las CCS es "económicamente perjudicial"

Londres, 4 dic (EFE).- Una gran dependencia de la captura y almacenamiento de carbono (CCS) para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas sería "enormemente perjudicial" económicamente pues costaría al menos 30 billones de dólares (27,5 billones de euros) más que una vía basada en energías renovables, eficiencia energética y electrificación.

Así lo indica un nuevo informe elaborado por la Smith School Of Enterprise And The Environment de la Universidad de Oxford, que aporta estimaciones de costes para dos vías diferentes hacia el objetivo de cero emisiones netas en 2050.

Una de esa vías utiliza la CCS para mitigar aproximadamente una décima parte de las emisiones actuales, y otra que la utiliza para mitigar aproximadamente la mitad de las emisiones actuales.

El documento concluye que la ruta de una alta CCS costaría aproximadamente un billón de dólares (1,1 billones de euros) más al año que la ruta de baja CCS, un coste adicional total de unos 30 billones de dólares (27,5 billones de euros) para 2050.

"Depender de altos niveles de CCS como solución para facilitar el continuado uso de combustibles fósiles costaría a la sociedad unos 3 billones de dólares extra cada año, sería económicamente enormemente perjudicial", indica Rupert Way, investigador asociado en la citada universidad británica.

La CCS es uno de los temas centrales de la cumbre del clima COP28 que se celebra actualmente en Dubái, en la que se espera que los principales países productores de petróleo y gas presenten objetivos comunes de almacenamiento de carbono.

Según los autores del informe, adoptar una ruta de bajo CCS hasta el cero neto es también más beneficioso desde una perspectiva social y ecológica.

El documento advierte de que la CCS no está actualmente siendo desarrollada siquiera a la escala contemplada en las vías del bajo CCS.

"Los gobiernos deben ponerse serios sobre CCS", considera Richard Black, autor del estudio y asociado del Instituto Grantham, del Imperial College de Londres.

Según este experto, eso implicaría "aumentar la inversión, adherirse a casos de estudio esenciales y ser muy claro en que la CCS no puede ser una solución general".

Agrega que la captura y almacenamiento de carbono "será necesaria probablemente para algunas industrias y quizás para emisiones negativas, pero verlo como una manera de compensar la quema de combustible fósil es algo económicamente ignorante". EFE

