Empresarios ven que México aun está a la mitad del camino para digitalizar su industria

Ciudad de México, 4 dic (EFECOM).- México se encuentra a la mitad del camino para digitalizar su industria, reconoció este lunes Francisco Cervantes, presiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo cúpula del sector privado en el país.

“México está aún a la mitad del camino, es decir, el esfuerzo tiene que ser mayor con respecto al nivel óptimo de desarrollo tecnológico que debe de haber en un país con tantas empresas y tanto dinamismo”, señaló.

En este sentido, enfatizó que se requiere impulsar una nueva era de política industrial-digital integral que impulse la captación de inversiones extranjeras en medio de la relocalización de las cadenas proveedurías globales, fenómeno conocido como ‘nearshoring’.

Al presentar el documento “La nueva era de la política industrial digital”, elaborado entre la iniciativa privada mexicana y la academia, Cervantes señaló que esta nueva estrategia debe de promover no solo la implementación de tecnología, sino además el bienestar de las poblaciones alrededor de las plantas manufactureras.

El presidente del CCE señaló que en el ámbito laboral se debe de promover la capacitación de la mano de obra, ante la falta de personal en las distintas industrias.

Dijo que la modernización de las industrias en México es "crucial" para el desarrollo industrial y la incorporación de más empresas al mercado global, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas.

“Se convierte en un reto fundamental para la competitividad de las empresas en México”, dijo.

Además, Cervantes mencionó que será necesario aumentar el acceso a la conectividad, implementar redes de alta capacidad y velocidad, mejorar los sistemas de control y continuidad de procesos de negocios, entre otros nuevos retos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el internet de las cosas.

“Asimismo, será necesario que este esfuerzo sea inclusivo para propiciar que las pymes puedan incorporarse a este proceso”, aseguró.

En este punto, coincidió Arturo Oropeza, Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital (Inadi), quien destacó que se requiere un gran acuerdo a nivel país para empujar esta nueva política industrial digital.

Además, señaló que se requiere de un plan a nivel país, que también estime análisis regionales y sectoriales, los cuales, dijo, “nos lleve a utilizar los mejores recursos en los mejores tiempos y en los mejores lugares donde se ve la mayor productividad económica y social para el país”.

“Necesitamos presupuesto y la política social no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene nada”, abundó Oropeza.

El presidente del CCE también señaló que México tiene un gran potencial en medio del ‘nearshoring’, pues incluso destacó que se ha logrado consolidar entre los primeros siete países en el mundo en temas de exportaciones agroindustriales y en los sectores secundario y terciario.

En este marco, recordó que México pasó de una expectativa de crecimiento de 1 % a una estimación cercana al 3,5 % para el cierre de 2023, mientras que se espera que 2024 mantenga su crecimiento, aun por encima de Estados Unidos.

En su oportunidad, José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), pronosticó que la economía mexicana se expandirá hasta un 2 % en 2024, el doble de lo esperado en Estados Unidos.

“Estados Unidos posiblemente crece el año que entra en un 1%, mientras que en México se espera que crezca un 2 %”, indicó. EFECOM

jsm/jmrg/cpy