El partido de Modi gana en tres estados clave tras las elecciones estatales de India

El partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro de India, Narendra Modi, ha obtenido este domingo la victoria en tres estados clave en las elecciones estatales y que, según el propio Modi, podría suponer volver a ganar en las próximas elecciones generales de 2024, en las que el actual mandatario podría convertirse en el segundo en conseguir un tercer mandato desde Jawaharlal Nehru, el primero en ocupar el cargo tras la independencia en 1947. "Algunas personas dicen que un 'hat-trick' --victoria en los tres estados-- es una garantía de 'hat-trick' en 2024 (...) Los resultados muestran el apoyo popular a nuestra batalla contra la corrupción", ha declarado Modi durante un discurso, según recoge el diario 'The Times of India'. Durante su intervención, Modi ha cargado contra la oposición del país, a la que ha acusado de buscar la división de la población a través del sistema de castas hindú al mismo tiempo que ha advertido contra el nepotismo y la corrupción. "Por lo que a mí respecta, son las mujeres, los granjeros, la juventud y los pobres las castas más grandes en el país", ha agregado el primer ministro indio. Así, el BJP ha ganado en los estados de Madhya Pradesh (centro), Chhattisgarh (centro) y Rajastán (noroeste), aunque el opositor Consejo Nacional indio ha arrebatado el estado de Telangana (centro); el Frente Nacional Mizo, por su parte, se encuentra a la cabeza en el estado de Mizorán (este), aunque el recuento aún no ha terminado por el momento. Cabe destacar que el Consejo Nacional tenía el poder en estos tres estados recién ganados por el partido oficialista, que los habría conseguido más por el carisma de Modi y su popularidad entre la población que por el propio partido en sí, según medios indios.