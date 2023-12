El jefe de la Inteligencia interior de Israel promete perseguir a Hamás en Líbano, Turquía y Qatar

El director general de la agencia de Inteligencia interior de Israel (Shin Bet), Ronen Bar, ha prometido perseguir al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en otros países como Líbano, Turquía o Qatar, según grabaciones publicadas en exclusiva por la emisora israelí Kan. En las grabaciones, Bar asevera que el Gobierno fijó el objetivo de eliminar a Hamás "en cualquier lugar, ya sea en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Turquía, en Qatar, en todos". "Tomará algunos años, pero allí estaremos para lograrlo", agrega en las declaraciones, de las que se desconoce la fecha de la grabación. "Estamos decididos a hacerlo, este es nuestro Múnich", se le escucha decir haciendo referencia a la operación israelí para matar a los responsables de los ataques de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en el que murieron once atletas israelíes y cinco de los ocho atacantes. Israel respondió con una campaña contra el grupo palestino Septiembre Negro que duró varios años y tuvo lugar en varios países. Además, el jefe del Shin Bet ha reconocido su responsabilidad en el ataque de Hamás del 7 de octubre, que se saldó con 1.200 muertos y 240 rehenes, al tiempo que ha remarcado su responsabilidad sobre la seguridad entre los israelíes. "La responsabilidad de la seguridad es nuestra. Nuestro deber es brindar seguridad. Lamentablemente el 7 de octubre no pudimos hacerlo", ha manifestado. Por otro lado, ha señalado que el servicio de Inteligencia están aprendiendo las lecciones de los "fracasos" de ese día y poniéndolas en práctica, mientras que ha aseverado que las "amenazas" contra Israel durante el año pasado "no tiene precedentes". Desde entonces, Israel ha llevado a cabo una ofensiva aérea y terrestre contra la Franja de Gaza --excepto durante la última semana, cuando se acordó una tregua temporal-- en la que ha matado a más de 15.500 palestinos y ha herido a más de 41.300 personas.