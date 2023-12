El Ejército de Nigeria mata a 80 personas tras confundirlas con "terroristas"

El Ejército nigeriano ha confirmado que ha atacado por error a un grupo de civiles a los que confundió con "terroristas". Al menos 80 personas han fallecido en el bombardeo de un dron. El incidente se produjo el domingo durante una celebración del Maulud Nabiy, día del nacimiento del profeta Mahoma según la tradición islámica, en la localidad de Tudun Biriin, zona de Igabi, en el estado de Kaduna, en el centro-norte de Nigeria, según recoge el portal Sahara Reporters. La Fuerza Aérea de Nigeria negó su implicación en un primer momento y dijo incluso que no estaba operando en el estado de Kaduna. De hecho, advirtió de que no es la única organización que utiliza drones de combate en la región noroccidental de Nigeria. Sin embargo, finalmente este lunes el ministro de Interior del estado de Kaduna, Samuel Aruwan, ha confirmado la implicación de las Fuerzas Aéreas. "El Gobierno estatal de Kaduna ha recibido un informe del ataque de la noche del domingo en el que murieron varios ciudadanos y otros resultaron heridos. El Ejército de Nigeria ha explicado las circunstancias que han llevado a este ataque lamentable y no intencionado durante una reunión presidida por el vicegobernador, Hadiza Sabuwa Balarabe, al que asistieron también los jefes de las agencias de seguridad y líderes religiosos y tradicionales", ha explicado Aruwan. "El comandante de la Primera División del Ejército de Nigeria, el comandante VU Okoro, ha explicado que el Ejército de Nigeria estaba realizando una misión rutinaria contra terroristas, pero inadvertidamente afectó a miembros de la comunidad", ha añadido. El gobernador de Kaduna, Uba Sani, ya ha ordenado una investigación sobre lo ocurrido.