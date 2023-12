Dos detenidos por el atentado contra una misa en la ciudad de Marawi, Filipinas

La Policía de la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán ha informado este lunes de la detención de dos personas por su presunta implicación en el atentado perpetrado el domingo contra una misa cristiana en un gimnasio la Universidad Estatal de Mindanao, en la ciudad de Marawi, en el que murieron al menos cuatro personas. "Tenemos sospechosos, pero la investigación continúa abierta, así que para no interferir no vamos a publicar sus nombres", ha explicado el jefe de la Policía de Bangsamoro, el general Allan Nobleza, en una entrevista radiofónica recogida por el diario 'Manila Times'. Nobleza ha explicado que la Policía está en alerta roja en todo Bangsamoro, ha instalado controles y ha incrementado la visibilidad de la presencia policial. "Significa que hemos puesto a más agentes en la calle, hemos intensificado los controles y hemos mejorado la visibilidad policial", ha relatado. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas filipinas, Romeo Brawner, ha advertido de que "perseguiremos a los responsables lo antes posible y emplearemos todos los recursos a nuestra disposición para conseguirlo". "Vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a pasar", ha remachado. Cuatro personas murieron y 54 resultaron heridas por la explosión de un artefacto en un gimnasio en el que se celebraba una misa en la Universidad Estatal de Mindanao. Solo siete de los heridos continúan hospitalizados, ha explicado el portavoz militar Xerxes Trinidad. El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado este atentado. La explosión ha ocurrido dos días después de la muerte de doce presuntos miembros de Estado Islámico en una operación militar en Maguindanao del Sur.