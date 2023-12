(Crónica) El Celta sigue en descenso después de empatar con un Cádiz con 10 más de una hora

El Celta y el Cádiz no fueron capaces de romper su mala racha de resultados en LaLiga EA Sports 2023-2024 después de empatar a un gol en el Estadio de Balaídos, en un partido donde los locales no fueron capaces de aprovechar que jugaron con uno más durante más de una hora, en el choque que cerró la decimoquinta jornada del campeonato. Ni el conjunto vigués ni el gaditano pudieron saborear por fin de nuevo tres puntos, pero el empate le supo mejor a los visitantes, que resistieron el acoso con poca lucidez de los locales, que se toparon además con un inspirado David Gil, pero que se mantienen en los puestos de descenso y sin saber lo que es ganar todavía ante su afición. Y el partido se le puso cuesta arriba muy pronto al equipo de Rafa Benítez, que vio como su dominio inicial recibía un jarro de agua fría con el cabezazo de Chris Ramos tras un gran centro de Iván Alejo. A partir de ahí, el Cádiz se refugió atrás y se encomendó a su orden y, sobre todo, a su portería. David Gil realizó dos buenas intervenciones a Óscar Mingueza y a Iago Aspas, esta última con su equipo jugando ya con diez por la expulsión de Víctor Chust después de que Gil Manzano considerase que era el último jugador cuando el de Moaña enfilaba la portería. El delantero demostró que sigue negado de cara a portería y no pudo sacar nada de la peligrosa falta. Tras el descaso, el escenario no varió. El equipo de Sergio González ni siquiera pareció querer intentar salir al contragolpe y centró todas sus energías en defender su preciado botín. El Celta, pese a acumular hombres en ataque y la posesión, apenas tuvo ideas en los metros finales, aunque sí fue capaz de empatar pronto por medio de su mejor goleador, Strand Larsen. El empate aumentó el dominio con más corazón que cabeza de los 'celestes', a los que les costaba mucho crear ocasiones claras y que cuando lo hacían se encontraban con un inspirado Gil. El portero cadista sacó con la cabeza un potente remate cercano de Strand Larsen, en la que fue la mejor de los de Rafa Benítez en un tramo final donde no mejoraron y en el que Jonathan Bamba lo probó también con un cabezazo que encontró respuesta del guardameta visitante.