Cayetano Rivera, harto de que le pregunten por su relación con su hermano Francisco

La relación entre los hijos de Paquirri y Carmen Ordóñez está en el punto de mira desde que Francisco Rivera criticó públicamente a Cayetano hace unos meses definiéndolo como "torpe" y "lento", asegurando que su falta de velocidad con las piernas es el motivo por el que el toro le ha cogido tantas veces. Unas polémicas declaraciones en las que poco después se reafirmaba, asegurando que no se trataba de nada malo sino todo lo contrario, ya que lo que había querido expresar es que su hermano era un torero de arte que se arrimaba demasiado al animal. Lejos de darle importancia, Cayetano respondía a esta 'curiosa' definición de su manera de torear con una sonrisa y un "ya sabemos cómo es Francisco. Torpe no soy, pero el toro coge y cuando coge hace mucho daño". Un cruce de declaraciones que ha puesto de relieve que los hermanos estarían distanciados y sobre el que le hemos vuelto a preguntar al ex de Eva González a su llegada a España después de torear en Ecuador. Y su reacción no ha podido ser más llamativa. Sin disimular que está harto de que se hable de su (escasa) relación con Fran, Cayetano ha estallado ante las cámaras: "Mira, de verdad, es que deberíais dejarnos ya tranquilos con esta historia, ¿no te parece? ¿Te parece bien tu trabajo este que estás haciendo?" ha exclamado molesto al escuchar si estas Navidades acercarán posturas. "Pues hablad con él" ha replicado airado cuando la reportera le ha explicado que este tema no es cosa de la prensa sino de Francisco, que fue el que empezó todo al criticar su manera de torear. Y si no ha querido hablar de su hermano tampoco lo ha hecho sobre María Cerqueira, con la que suenan campanas de boda después de 10 meses de intensa relación a distancia que, por lo que parece, llevan a las mil maravillas.