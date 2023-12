Castillo señala a la fiscal general de Perú por liderar una organización criminal para acabar con su gobierno

El expresidente de Perú Pedro Castillo ha señalado a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, por liderar una supuesta organización criminal para derrocar su gobierno durante una audiencia celebrada este lunes ante el Tribunal Constitucional. Castillo ha asegurado que Benavides se coordinó con altos mandos de la Policía Nacional y algunos congresistas para llevar a cabo su persecución política. "¿Por qué? Porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o procedencia", ha aseverado. Asimismo, el exmandatario peruano también ha resaltado durante la audiencia --en la que sus representantes han defendido un 'habeas corpus'-- que la Justicia ha vulnerado y violentado sus derechos constitucionales, especialmente el derecho a la libertad y al debido proceso, según ha recogido el diario 'La República'. El exmandatario se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 17 de diciembre por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía también formalizó en su contra una investigación por delitos de organización criminal. Esto se produjo después de que anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a su posterior detención por la Policía.