Borrell dice que se puede criticar a Israel sin ser tachado de antisemita como a Franco sin ser "antiespañol"

El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha defendido este lunes que se puede criticar al Estado de Israel y su gobierno sin ser tachado de antisemita al igual que se puede criticar la dictadura franquista sin ser "antiespañol" antes de enfatizar que el número de bajas en la Franja de Gaza es "inaceptable" aunque Israel tenga derecho a defenderse. "Puedo estar en desacuerdo con lo que ocurre en un lugar sin ser 'anti' ese lugar", ha aseverado Borrell durante su intervención en el XXV Foro UE-ONG sobre Derechos Humanos, donde se ha valido de esta analogía para reprobar el elevado número de vidas que se está cobrando el conflicto entre Israel y Hamás. "Lo que estamos presenciando en Gaza es otra carnicería", ha lamentado Borrell, tras lo que varias personas han abandonado la sala en la que se celebraba el evento y a lo que el Alto Representante ha respondido: "Tal vez he dicho algo conveniente". Acto seguido, ha incidido en que es "inaceptable" el número de bajas en Gaza "aunque Israel tenga derecho a defenderse" porque "un horror no puede justificar a otro" y ha celebrado que "la comunidad internacional esté alzando cada vez más la voz para pedir que cese este horror". En este sentido, ha explicado que la UE tiene una "agenda concreta" y que pide la liberación de todos los rehenes, que se ponga fin a esta "catástrofe humanitaria provocada por el hombre", que se busque una solución para "el día siguiente" y que cesen los asentamientos ilegales y las agresiones contra los palestinos en Cisjordania. En particular, ha reivindicado el derecho a defender una solución de dos Estados, sin que eso implique "estar en contra de la existencia del Estado de Israel" porque "o hay dos Estados, o hay un Estado o no hay Estados". No obstante, ha invitado a que "si alguien tiene otras soluciones" las comparta para debatirlas, antes de incidir en que no le gustaría que Gaza se convirtiera en un "nuevo Mogadiscio o en un lugar sin ley ni orden que pudiera ser la cuna de todo tipo de violencia, movimientos terroristas y migración irregular". "Tenemos que ir a lo esencial: necesitamos un orden basado en leyes, porque sin normas los que más sufren son los más vulnerables", ha apostillado Borrell, que ha llamado a defender el derecho internacional porque "la ley protege, no oprime". "También tenemos que impedir que todos estos conflictos confluyan en un conflicto mayor y evitar que sea Occidente contra el resto", ha zanjado.