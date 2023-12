Benítez: “Me siento con fuerzas”

Vigo, 4 dic (EFE).- A diferencia de en sus últimas comparecencias ante los periodistas, el entrenador del Celta, Rafa Benítez, eludió hablar de la actuación del colegiado Gil Manzano tras el empate de su equipo ante el Cádiz, en un partido en el que jugó 70 minutos con un hombre más por la rigurosa expulsión de Víctor Chust.

“Hay muchas jugadas en este partido y he decidido no hablar de los árbitros, por eso intentaré no hablar mucho de los árbitros”, respondió al ser cuestionado por la polémica jugada, muy protestada por el técnico visitante Sergio González y sus jugadores.

“Claro que me veo con fuerzas”, declaró al ser cuestionado por si se ve con fuerzas para sacar del descenso a su equipo, que sigue sin ganar esta temporada en Balaídos.

“Este tipo de partidos te indican algo más sobre las características de tu equipo. Era un partido para conseguir los tres puntos y recuperar la confianza. Nos ha faltado velocidad en la circulación, acierto de cara a gol y esa contundencia que tienes que tener. No fuimos capaces de encontrar el camino, teníamos que haber hecho algo más”, indicó.

El técnico celeste también lamentó que su equipo permitiese al Cádiz “manejar el partido”, y criticó sus continuas pérdidas de tiempo “con muchas jugadas de esas que no nos gustan ver, con jugadores tirándose continuamente al suelo”. EFE

