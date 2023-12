Al menos once alpinistas muertos tras la erupción del volcán Merapi (Indonesia)

Al menos once alpinistas han muerto y otros doce se encuentran desaparecidos tras la erupción del volcán del Monte Merapi, en Sumatra Occidental, considerado el volcán más activo de Indonesia. Las autoridades encontraron los cuerpos este lunes, aunque fue el domingo cuando Merapi entró en erupción y 75 escaladores quedaron atrapados, de los cuales 52 han sido evacuados con éxito y de forma segura, aunque los servicios de emergencia continúa las labores de evacuación. El jefe del puesto de observación del mencionado monte, Ahmad Rifandi, en declaraciones al portal de noticias indonesio Kompas, ha confirmado la erupción pero ha señalado que se desconoce la altura de la columna de la ceniza por la presencia de nubes. No obstante, el radio de la erupción es de tres kilómetros y el estado actual del volcán se encuentra en nivel de alerta, por lo que se ha pedido a la población que no se acerque al aérea afectada y que al salir de sus casas usen mascarillas y ropa que cubra la piel por la caída de las cenizas.