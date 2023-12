Al Burhan pide neutralidad al nuevo enviado especial de la ONU para Sudán

El presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán y jefe del Ejército, Abdelfatá al Burhan, ha pedido este domingo al nuevo enviado especial para el país, Ramtán Lamamra, que mantenga una posición de neutralidad en el conflicto entre el Ejército y la Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), aseverando que si no es así acabará expulsado como su antecesor, Volker Perthes. "No queremos a un enviado que se alinee con una facción o un grupo, de lo contrario su destino será como el de Volker Perthes. Preferimos una misión neutral que contribuya a la estabilidad, a la seguridad y a la unidad de Sudán", ha declarado Al Burhan durante un discurso ante sus tropas, según ha recogido la agencia de noticias sudanesa SUNA. A pesar de mostrar su disposición a cooperar con los organismos internacionales para alcanzar la paz en el país, ha asegurado que las soluciones "no serán impuestas desde el exterior" y se deberá tener en cuenta la opinión del pueblo sudanés. "No hay soluciones que se nos impongan desde el exterior (...). Fuimos a negociar con el corazón abierto para alcanzar una paz justa, global y duradera, y decimos a los que mendigan en las capitales del mundo y dicen traer soluciones que la solución está en casa y que deben negociar con el pueblo sudanés, que rechaza a los rebeldes y a todos los que cooperan con ellos", ha señalado Al Burhan. El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo público hace dos semanas el nombramiento del diplomático argelino Ramtán Lamamra como el nuevo enviado especial para Sudán, después de que en septiembre el anterior titular presentara su renuncia al cargo, debido a que las autoridades sudanesas le declararon 'persona non grata' después de más de dos años y medio en el cargo. A comienzos de mayo, decenas de personas se manifestaron frente a la residencia de Perthes para reclamar su "expulsión inmediata". Además, afiliados al Ejército y a grupos islamistas sudaneses también pidieron su renuncia. Anteriormente, el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, había pedido que Perthes dejase de "interferir en los asuntos internos" del país, amenazándole con la expulsión del territorio del país africano. Actualmente, Sudán ha cumplido más de siete meses de conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), enfrentamientos que estallaron el 15 de abril tras las fuertes discrepancias sobre la integración del entonces grupo paramilitar --ahora declarado en rebeldía-- en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento de Omar Hasán Al Bashir después de 30 años de poder.