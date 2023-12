Un destructor de EEUU y un carguero de bandera británica, atacados en el mar Rojo, según fuentes del Pentágono

El destructor estadounidense 'USS Carney' y al menos un barco mercante de bandera británica han sido objeto de un ataque con misiles y aviones no tripulados en el mar Rojo, según han hecho saber fuentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos a la cadena panárabe Al Yazira. Las fuentes no identifican a los atacantes, pero la insurgencia huthi ha realizado ataques de esta naturaleza como gesto de apoyo a las milicias palestinas de Hamás en su guerra contra Israel. En un primer momento, la agencia marítima de seguridad Ambrey informó de que un carguero británico de bandera bahameña había sido alcanzado "por un cohete" mientras navegaba a 35 millas náuticas de la costa oeste de Yemen. En su comunicado, recogido por el diario británico 'The Telegraph', la agencia destaca la intervención de "un barco de nacionalidad extranjera" que ha acudido en auxilio del carguero afectado, sin identificar por nombre al 'USS Carney'. Fuentes del diario israelí 'Haaretz' han confirmado el ataque contra este carguero y destacan que la compañía británica que lo opera es propiedad de Danny Ungar, hijo del magnate comercial israelí Rami Ungar, otro de cuyos barcos fue interceptado hace dos semanas. Por su parte, la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, bajo la dirección de la Marina británica, se ha limitado a constatar "informaciones sobre actividades de aviones no tripulados y una potencial explosión" en las inmediaciones de Bab el Mandeb.