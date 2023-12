Stuani ya es el octavo extranjero con más dobletes entre Primera y Segunda División

Girona, 3 dic (EFE).- El delantero uruguayo Cristhian Stuani, capitán y máximo goleador histórico del Girona, continúa haciendo historia en Montilivi y, con sus dos tantos contra el Valencia (2-1), se convirtió en el octavo extranjero con más dobletes entre Primera y Segunda División.

Ya suma 25, empatado con Mario Kempes e Iván Zamorano según los datos de BeSoccer para la agencia EFE. Por delante, solo tiene a Leo Messi (97), Cristiano Ronaldo (51), Karim Benzema (47), Hugo Sánchez (42) y, más cerca, a Samuel Eto'o (30), Luis Suárez (29) y Antoine Griezmann (27).

También se colocó en el sexto lugar de la clasificación de máximos goleadores extranjeros (179), ya por delante de Luis Suárez (178) y Eto'o (165), y solo por detrás de Messi (474), Cristiano Ronaldo (311), Benzema (238), Hugo Sánchez (234) y Griezmann (189).

Con el Girona suma un total de 121 goles en 228 partidos. En Primera son 54 tantos en 111 partidos, más del 30% de los 179 logrados por el Girona en tres temporadas y media en la élite: 21 en la 2017-2018, 19 en la 2018-2019, nueve en la 2022-2023 y cinco en la presente.

Esta temporada es el segundo máximo artillero del conjunto de Míchel Sánchez, la gran sorpresa del fútbol europeo y colíder junto el Real Madrid con 38 puntos de 45 posibles.

Suma un gol más que Sávio Moreira y Yangel Herrera y dos goles menos que el delantero ucraniano Artem Dovbyk, llegado este verano como fichaje más caro de la historia del club, por una cifra superior a los siete millones, y '9' titular del equipo rojiblanco.

Si en sus primeras cinco temporadas en Montilivi Stuani fue titular fijo e indiscutible, la pasada fue el suplente de lujo de Taty Castellanos (11) y esta, ya con 37 primaveras, lo está siendo de Dovbyk, sin perder el olfato. Al contrario: suma 523 minutos, por lo que consigue un gol cada 105 minutos.

Ante el Valencia saltó al césped en el minuto 75, empató en el minuto 82 y remontó el electrónico en el 88, gracias a dos asistencias de Yan Couto desde la derecha. Ya había marcado un doblete contra el Getafe (3-0) en la segunda jornada, como titular.

En la sala de prensa Míchel dijo que "es el mejor jugador que hay en el área" y Rubén Baraja, técnico del Valencia, subrayó que es un futbolista "determinante, un veterano con mucha experiencia que sabe donde debe ir a buscar la pelota y que ha dado la vuelta al partido".

En la zona mixta el propio Stuani admitió que "jugar en Europa sería un sueño increíble" y habló sobre su rol de revulsivo: "No es fácil porque siempre he querido estar en el equipo y salir a jugar es lo que me encanta, por eso trabajo día a día, pero también entiendo la situación y entiendo al entrenador. Estoy con él al 100%".

Y concluyó: "Hoy en mi cabeza solo está ayudar al equipo en lo que me toca: si me toca de inicio como el lunes ante el Athletic bien, a darlo todo, y si me toca unos minutos también, a intentar ayudar al equipo en todo lo que sea. Hoy se ha visto que ha sido importante salir al campo". EFE

