Nuevo vocero de mayor disidencia de las FARC dice Gobierno no da "confianza" para diálogos

Mario Baos

Suárez (Colombia), 3 dic (EFE).- El nuevo vocero para los diálogos de paz del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, alias 'Leopoldo Durán', aseguró este domingo que el Gobierno colombiano no da "confianza", pero que ellos siguen empeñados en buscar soluciones políticas para alcanzar la paz.

"Este Gobierno no genera confianza, por el contrario, hoy sentimos una desconfianza única por tanto chantaje y trampa, sin embargo, aquí estamos subordinados a los documentos que nos ordenan la solución política al conflicto", dijo el jefe guerrillero en el caserío Betulia, que hace parte Suárez, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

Alias 'Leopoldo Durán' es un guerrillero de 57 años de edad oriundo del departamento de Nariño. Ingresó a las FARC cuando tenía 25 años y firmó el Acuerdo de Paz de 2016, no obstante, volvió a las armas en 2017.

De acuerdo con el vocero del EMC, los guerrilleros están firmes en continuar con los diálogos de paz, incluso, afirman que el cese al fuego continuará hasta el día pactado: el 15 de enero de 2024.

Sin embargo, dijo que "el Gobierno no ha cumplido con la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que permite que no haya confrontación en los territorios. Nosotros tenemos nuestros delegados en Bogotá desde el 24 de octubre, pero ellos no".

Según los guerrilleros, la falta de este mecanismo ha ocasionado tensión y enfrentamientos entre la fuerza pública y distintos frentes en varios lugares del país.

"Dicen que las disidencias no tienen voluntad de paz, pero son ellos los que nos atacan. Sabemos que hay altibajos, hemos hecho una pausa, pero el Gobierno con sus declaraciones nos pone como si fuéramos los culpables y ellos son los que incumplen el cese al fuego", aseguró.

Por otro lado, 'Sebastián Martínez', segundo al mando de la delegación del EMC en las conversaciones de paz, aseguró que ese grupo seguirá y que liberó a dos personas que secuestraron en Jamundí.

"Estas personas fueron retenidas en un proceso de verificación de su presencia en nuestro territorio. Ellos se encuentran bien de salud", aseguró Martínez.

Se espera que en las próximas horas haya una reunión entre los delegados del EMC y el Gobierno colombiano en algún lugar del Cauca para definir el nuevo ciclo de diálogos de paz.

"Después de una consulta nacional con las FARC- EP decidimos seguir en este proceso y trataremos algunos puntos cruciales en los que esperamos ponernos de acuerdo con el Gobierno del presidente (Gustavo) Petro", concluyó alias 'Javier 33', otro vocero de la guerrilla.

A propósito de diálogos de paz, el EMC designó ayer Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá Córdoba'; Jhon Mendoza, alias 'Fredemiro'; y Ciro Alfonso Romero Ospina, alias 'Willy Romero', de quienes dicen son integrantes de la Dirección Nacional y serán asesores temporales.

El pasado 15 de noviembre el jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, informó que se reanudarán los diálogos con EMC, después de que este grupo anunciara que se suspendían por supuestos incumplimientos de lo pactado en cuanto a operaciones militares.

Pese a que el mismo González aseguró que la nueva ronda iniciaba el pasado 24 de noviembre en coincidencia con el séptimo aniversario de la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno colombiano con las extintas FARC, no ocurrió así. EFE

mba/ocm/enb

(foto)