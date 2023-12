Marta Castro y Rodri Fuertes, súper enamorados y con proyectos de vida similares

Después de vivir una experiencia para ella completamente desconocida en 'GH VIP', Marta Castro vuelve a saborear su relación sentimental con Rodri Fuertes. Hace unos días pudimos hablar con ellos y, además de asegurarnos que están viviendo un momento muy especial juntos, nos hablaban de la posibilidad de tener un hijo en común. "Vamos poco a poco, todo llegará. Yo creo que sí" contestaba Marta, que parecía no dudar en convertirse de nuevo en madre junto al influencer, que confesaba: "Hay que tener paciencia para eso, a mí me gustaría, pero vamos despacito". En cuanto a si Fonsi Nieto le ha echado algo en cara de su paso por el reality, Marta dejaba claro que "no voy a hablar de él" pero aclaraba que "tampoco he hablado de nada del concurso con él, solamente hemos hablado del chiquitín y ya está". Aunque no creía que iba a volver a enamorarse, Marta nos explicaba que "yo no quería más amores en mi vida ni más nada y gracias a él pues sí he tenido que tragarme mis palabras. Yo con mi amor, claro que sí". Sobre si se han echado de menos mientras el paso de ella por 'GH VIP', Rodri nos comentaba que él lo ha pasado peor: "Yo mucho, pero es verdad que se me habían juntado muchas cosas fuera de otro tipo, trabajo y todo eso, llevarlo fuera es más difícil, ella no está, otras cosas diferentes a su paso por el concurso, la echaba más en falta porque no estaba en el día a día, ella al final estaba aislada. Es duro, pero al final no te enteras". Por último, les preguntábamos por los planes de Navidad y aunque nos explicaban que "es complicado, padres separados, los míos también, yo con un hijo con tal hay que ver cómo cuadramos", dejando entrever que harán lo posible para estar juntos.