Los huthis atacan a un destructor de EEUU y a un buque mercante en el mar Rojo

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha confirmado un ataque lanzado este domingo por la insurgencia huthi contra su destructor 'USS Carney' y contra el carguero británico 'Unity Explorer' en el mar Rojo. Los huthis han confirmado el ataque. Según el comunicado del Pentágono, recogido por la corresponsalía en Washington de la cadena Al Arabiya, el destructor norteamericano "abatió en un primer momento un avión no tripulado de la insurgencia huthi en su dirección mientras navegaba por el sur del mar Rojo". A continuación, el destructor observó que "un misil balístico había sido disparado contra un carguero civil, identificado como el 'Unity Explorer'". El misil impactó en las inmediaciones del barco, de bandera bahameña pero operado desde Reino Unido. "Inmediatamente el 'Carney' respondió a su llamada de ayuda y, durante la misión de asistencia, derribó otro avión no tripulado huthi que se dirigía en la dirección de ambos barcos", de acuerdo con la nota. Fuentes del diario israelí 'Haaretz' han confirmado el ataque contra este carguero y destacan que la compañía británica que lo opera es propiedad de Danny Ungar, hijo del magnate comercial israelí Rami Ungar, otro de cuyos barcos fue interceptado hace dos semanas. VERSIÓN HUTHI Más tarde, un portavoz de las fuerzas militares de los huthis, el general Yahya Sari Qasim Sari, ha confirmado un ataque en aguas del mar Rojo y menciona tanto al 'Unity Explorer' como al 'Number Nine', ambos "buques israelíes". Los dos estaban cerca de Bab al Mandab cuando los huthis lanzaron un un misil de crucero contra el 'Unity Explorer' y atacaron al 'Number Nine' con un avión. "Los dos buques habían desoído los mensajes de advertencia de las fuerzas navales yemeníes", ha explicado Sari en un mensaje en Telegram. "Las Fuerzas Armadas yemeníes seguirán impidiendo que buques israelíes naveguen por el mar Rojo y el mar Arábigo hasta que cese la agresión contra nuestros hermanos de la Franja de Gaza", ha destacado Sari. Los huthis insisten así en su "advertencia" a todos los buques "israelíes o relacionados con israelíes" que son ahora "un objetivo legítimo".