Lemma: Las liebres han sido muy irregulares y he decidido no apostar por el récord mundial

Valencia, 3 dic (EFE).- El etíope Sisay Lemma, que se proclamó este domingo vencedor de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso y lo hizo con un nuevo récord para la prueba (2:01:48), que supone la cuarta mejor marca mundial de la historia, lamentó la irregularidad de las 'liebres' para no poder acometer el récord del mundo.

“En el kilómetro 15 he intentado ir a un ritmo de récord del mundo pero las liebres estaban siendo irregulares a ese ritmo y he decidido no apostar por el récord del mundo, sino por el de la prueba. En el kilómetro 25 me he dado cuenta de que no iba a poder bajar de 2:01”, señaló.

El corredor africano añadió que se siente "muy bien por ganar en Valencia". "Una vez pasado el medio maratón, me he visto que iba a ritmo de récord y que tenía fuerzas para tirar y batir el récord de la prueba. Era mi primera vez en Valencia. Estoy muy contento por haber batido el récord. Es un circuito muy rápido”.

Por su parte, la atleta etíope Worknesh Degefa vencedora de la categoría femenina del Maratón valenciano agradeció la invitación para correr la prueba. "Me ha gustado correr aquí y estoy muy contenta con el resultado”.

“A partir del kilómetro 30 he empezado a tirar fuerte haciendo mi carrera y sin fijarme en Ayana. He decidido hacer mi carrera sin fijarme en las rivales. Las liebres no han sido todo lo que yo estaba esperando. Han sido muy irregulares, por eso he decidido tirar sola”, concluyó. EFE

