Juan Avellaneda defiende a Isabel Preysler de los ataques de Carmen Lomana

Después de las duras críticas que Carmen Lomana tuvo para Isabel Preysler por el documental que ha grabado para Disney +, Juan Avellaneda utilizaba los micrófonos de Europa Press para defender a la madre de su gran amiga, asegurando que "a Carmen se le va la olla. A Carmen se le va a veces la olla un poco". El diseñador dejaba claro que no entendía las críticas porque "Isabel es la persona más elegante de España, es espectacular, súper educada, sabe estar, es una persona de la que aprendes muchísimo, no hay ningún pero. También te diré, cuando te expones, puede haber gente a la que le gustes y a la que no, pero vamos". Le preguntábamos a él por el documental que ha protagonizado la Preysler y nos desvelaba que "he visto algunas cositas pero no lo he visto entero, yo me enteré cuando estaban en procesos". Avellaneda nos confesaba que cuando grabaron el de Tamara, le recomendó que le propusiera a su madre hacer uno propio: "Ya lo decíamos cuando rodamos lo de Tamara, cada dos por tres le decía tu madre tendría que hacer un documental, pues mira". Por último, Juan aseguraba que "criticas siempre habrá, la gente es muy pesada, la gente se aburre mucho y carga sus frustraciones contra el resto, hay una movida ahí un poco heavy", por lo que la mejor opción es hacer caso omiso a todo lo que se diga de forma negativa y despectiva por estas plataformas.